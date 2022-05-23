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抗新冠別等了 CDC：年長者、高風險族群快打補強針

編譯林梅婕／綜合22日電
聯邦疾病防治中心(CDC)建議，年長者和高風險族群應該接種新冠疫苗第二劑補強針。圖為加州醫護人員準備為人注射補強針。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心(CDC)建議，年長者和高風險族群應該接種新冠疫苗第二劑補強針。圖為加州醫護人員準備為人注射補強針。(Getty Images)

全美新冠肺炎確診數持續增加，聯邦疾病防治中心(CDC)已宣布，12歲以上且免疫功能不足者，以及50歲以上者應盡快接種新冠肺炎疫苗補強針第二劑，以強化保護力。

CDC表示：「過去幾個月來，我們看到確診數量持續穩定地成長，而且住院治療的長者人數增加相當多。儘管接種第一劑補強針的年長者占比是所有年齡層中最高，但距離他們上次接種的時間大多都超過好幾個月，使得他們的保護力逐漸削弱，染疫重症、住院和死亡的風險也增加。」

當局強調：「無論你只打兩劑疫苗或已接種第三劑，只要你從2021年12月之後就沒再接種疫苗，而且符合資格，現在正是時候接種補強針。」

在CDC獨立諮詢委員會19日召開的會議中，CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「過去六個月內有接種疫苗的人，僅38%的50至64歲人士，以及43%的65歲長者。這表示目前有高達六成的長者不具有避免重症、住院和死亡的保護力。我們知道疫苗保護力會隨時間削弱，因此我們需要盡一切努力來保護疫情中的弱勢族群。」

根據CDC的數據，自3月中旬開放接種第二劑補強針以來，共1240萬人接種，有1180萬人為50歲以上，而其中840萬為65歲以上；儘管超過九成的長者都已完成基本兩劑疫苗接種，但仍有三分之一尚未接種第一劑補強針。

美國廣播公司(ABC News)近期透過聯邦數據進行一項分析，顯示年長者已接種疫苗、卻突破感染且死亡的人數有上升趨勢。

去年的冬天和春天正值疫情巔峰之際，但年長者和高風險族群的疫苗保護力仍存在，使當時65歲以上染疫住院的人數處於疫情間的少數，反而年輕人的占比較高。

近幾個月變種病毒Omicron擴散，染疫住院的年長者人數又再次成長；CDC數據指目前染疫住院的患者中，65歲以上占超過55%，再次達到疫情爆發以來的巔峰；而染疫死亡的人中，近四分之三為65歲以上。

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)本月初接受哥倫比亞廣播公司(CBS News)訪問時，也坦承突破感染死亡的人數正持續增加，以年長者、免疫功能不足或患有慢性疾病者為大宗，「到了2022年的秋天，第二劑補強針可能更加重要」。

疫苗 CDC 疫情

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