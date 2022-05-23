新冠還沒走 猴痘急著來…歐洲破百例 比利時祭21天隔離

全球科學家正全力研究猴痘病毒，圖為德國軍方的微生物研究所正在分析病毒。(路透)

新冠疫情 剛有歇止趨勢，原本只在非洲流行的猴痘 (Monkeypox)又有擴大流行跡象，包含比利時、以色列 、美國、挪威等國均已有確診病例傳出，單在歐洲地區就已有上百例；為防止猴痘疫情進一步蔓延，比利時已宣布最嚴格的21天強制隔離措施，同時世界衛生組織(WHO)建議加強監控範圍，盡可能控制新增確診數量。

比利時上周宣布該國發現四起猴痘確診個案，官員推測感染源可能來自於5月初的安特衛普節(Antwerp event)有關；雖然宣布針對確診病患長達21天的強制隔離措施，但由於官員預測猴痘大流行的機率不高，因此隔離措施只針對確診者；接觸者不需隔離。

此外，以色列21日成為中東地區第一個傳出猴痘確診病例的國家，以色列衛生部公衛司司長雪倫．歐若普瑞斯(Sharon Alroy-Preis)表示，確診男子日前剛自海外返國，目前收治在特拉維夫某醫院隔離治療，沒有生命危險，同時也正在調查其他可能病例，呼籲自國外返國後有發燒症狀者應盡速就醫。

猴子皮膚組織切片，可以看出皮下出現的猴痘病毒。(路透)

同時，美國也有確診者足跡；繼18日在麻州發現全美第一起病例、20日紐約也發現有民眾確診後，佛羅里達州布羅瓦郡(Broward)衛生局表示，目前正在調查郡內的一起個案；該郡衛生局發布聲明表示：「該疑似確診病例是自海外輸入，目前仍在隔離治療中；本局正在通知所有可能的接觸者，但布羅瓦郡目前沒有其他疑似猴痘個案，民眾暴露於此病毒的風險仍低。」

挪威公衛單位也在21日通報首例猴痘個案，因此對奧斯陸(Oslo)首都圈發布警告，提醒市民小心防範；挪威公共衛生研究所說：「一名5月6日至10日來訪奧斯陸的外國人，回到其母國後被發現確診猴痘，我們希望所有市民注意」；不過公衛研究所並未指明猴痘病毒來源國為何。

猴痘與已絕跡的天花屬於同一家族的疾病，症狀包括皮疹、發燒、肌肉痠痛、頭痛和疲勞，致死率遠低於天花，死亡率僅不到4%，該病毒起源於靈長類動物和其他野生動物，過去只在與中非和西非有聯繫的人群中發現與相關病例。