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「猴痘」擴散全球 美開始研發疫苗 拜登：人人都應關注

編譯徐薏茹／綜合22日電
猴痘感染者身體會出現明顯的水痘。(路透)
猴痘感染者身體會出現明顯的水痘。(路透)

拜登總統22日表示美國正在研究可能用於對抗猴痘(monkeypox)的疫苗，並提醒「每個人」都應該關注此事；目前猴痘病例持續在國際間擴散，部分國家已加強治療物資儲備。

拜登在南韓行程中說：「我們正在努力研究如何應對以及有哪些疫苗可能可以使用。」

世界衛生組織(WHO)在至少12個猴痘病毒相對罕見的國家發現病例，拜登警告近來的猴痘感染若持續可能會有嚴重後果，衛生顧問尚未通知拜登病毒傳播的程度，但他呼籲「這是每個人都應該關注的事情」。

來源：Guardian News

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)透露美國擁有疫苗可用於治療潛在的猴痘病毒傳播案例，拜登已經聽取國內外病例的追蹤報告，蘇利文22日離開南韓後在「空軍一號」專機上向記者表示：「拜登頻繁接獲通報。」

科學家正急於找出猴痘感染原因與應對方法，WHO已經接獲來自美國、加拿大、澳洲與歐洲9個國家通報，目前共92起確診病例與28起疑似病例；以色列、瑞士21日通報兩國的第一個確診病例，這兩國不在WHO的名單上。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)消息，有研究表明天花疫苗對於猴痘病毒至少85%有效，CDC表示美國有兩種已授權的天花疫苗，其中一種經批准專門用來對抗猴痘。

美國已出現兩例猴痘確診，圖為發現第一例的波士頓麻州總醫院。(歐新社)
美國已出現兩例猴痘確診，圖為發現第一例的波士頓麻州總醫院。(歐新社)

本次猴痘病毒傳播尚無法清楚解釋，但在新冠疫情還未正式終結以前，科學界對此有所警惕，部分專家注意到兩者的不同之處，比起新冠病毒，猴痘病毒較不容易在人與人之間傳播，而且已經有疫苗被證明對抗猴痘有效。

白宮新冠疫情協調官吉哈(Ashish Jha)在美國廣播公司新聞網(ABC News)節目「本周」(This Week)接受訪問時說：「我們知道這個病毒已幾十年，這是我們了解的病毒，並且有疫苗可以對抗，有治療方法。猴痘不像新冠病毒般容易傳染，所以我有信心我們能夠保持警覺。」

約翰霍普金斯衛生安全中心(Johns Hopkins Center for Health Security)主任英格萊斯比(Tom Inglesby)先前曾告訴華盛頓郵報，目前猴痘對大眾的總體風險「非常非常低」。

猴痘 疫苗 拜登

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