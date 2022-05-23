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白宮證實 亞太經濟架構未納入台灣

編譯李京倫、記者張加／綜合報導
美國總統拜登(前排右一)22日搭乘空軍一號專機抵達日本橫田美軍空軍基地，日本外相林芳正與美國駐日大使伊曼紐(前排右二、右三)到場接機。(Getty Images)
美國總統拜登(前排右一)22日搭乘空軍一號專機抵達日本橫田美軍空軍基地，日本外相林芳正與美國駐日大使伊曼紐(前排右二、右三)到場接機。(Getty Images)

美國白宮國安顧問蘇利文22日表示，台灣未被納入印太經濟架構(IPEF)，但他表示美國正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，他也重申美方期望台海和平，不樂見片面改變現狀。

蘇利文正隨同美國總統拜登進行上任後的亞洲訪問，他22日搭乘空軍一號由南韓前往日本途中向隨團媒體進行簡報，多次提到台灣議題與台海安全。

台灣爭取加入拜登將在23日宣布啟動的印太經濟架構，但美方一直沒有正面回應。路透、美聯社等外電報導，蘇利文證實，台灣並未受邀出席啟動儀式，未被納入印太經濟架構。

台北外交部：持續積極爭取參與

台北外交部22日晚間指出，台灣做為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角，絕對符合參與IPEF的資格；美國會參、眾兩院的跨黨派議員，近期均力挺台灣參與IPEF，且美國務卿布林肯也公開強調，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門，「因此，未來仍將持續積極爭取參與。」

蘇利文：深化與台經濟夥伴關係

拜登將在23日公布參與印太經濟架構的國家名單。蘇利文說，台灣不會參加印太經濟架構啟動儀式，「我們尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技議題方面，如半導體和供應鏈等，但我們首先會在雙邊基礎上做」。

美聯社：若納入台灣 恐惹惱北京

印太經濟架構是貿易協定，讓美國與亞洲重要經濟體在諸多議題上更緊密合作，包括供應鏈、潔淨能源、數位貿易與反貪等。美聯社說，若將台灣納入，可能惹惱北京。

蘇利文強調，美國貿易代表戴琪日前才與行政院政務委員鄧振中會晤，美方正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係。

中央社報導，對於將在東京召開的「四方安全對話」(QUAD)領袖峰會是否會討論中國大陸入侵台灣的具體因應行動時，蘇利文表示，這不會是四方安全對話的正式議題，但他表示，印太地區的重大安全議題應會被提及，四方安全對話成員(美國、日本、澳洲、印度)在台海和平穩定一事上有共同利益。

蘇利文：美不希望看到台海片面改變現狀

蘇利文說，拜登政府致力於與盟友和夥伴合作，發出明確威嚇訊息，並支持美國政府的基本政策，亦即美中三公報與台灣關係法下的一個中國政策，美方不希望看到片面改變現狀，也不希望見到軍事侵略。美方期望這一訊息不僅來自美國，也來自該區域與其他區域的盟友與合作夥伴，美方正與盟友與夥伴共同合作。

媒體詢問台灣議題是否會出現在四方安全對話聲明，蘇利文表示不願先曝光四方安全對話聲明內容。

蘇利文 拜登 供應鏈

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