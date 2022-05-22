退休會計師驚人發現：住郵輪比住家裡更省錢

一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

通貨膨脹影響到生活上各方面開銷，一對剛退休 的夫婦近期精算財務後發現，生活在本是用於觀光旅遊、而且給人豪華印象的郵輪 上，竟然比他們在陸地上生活還便宜；於是，為實踐他們的夢想，夫婦倆決定長期生活在郵輪上，甚至若有辦法，餘生都將如此。

華盛頓郵報(WP)報導，會計師退休的安琪琳·柏克(Angelyn Burk)去年發現，夫婦倆的房貸、網路、電費、賦稅、保險等，一個月的開銷竟高達3500元以上，而且這還不含飲食、交通、娛樂等日常開銷；而相對的，如果是搭郵輪，包括住房、飲食，以及免費娛樂活動，每天也不過100元左右，開銷「顯然更低」。

程式設計師退休的丈夫理查(Richard Burk)聽到這個結果，再考慮到不斷上揚的物價，以及都熱愛旅遊的特質，讓他們決定將房屋及其貸款交給初出社會的子女，然後以郵輪為家，享受住在船上的退休生活。

自去年以來，柏克夫婦已遊歷過十趟郵輪航行，遍及佛州、加州 、巴哈馬、墨西哥、巴拿馬、加拿大等，一趟結束會在陸地上短暫停留，然後就換下一趟，預計之後還要前往歐洲及澳洲。

柏克夫婦細數這箇中好處，包括華麗的船艙及飲食，不需要自行清潔維護周邊環境，沒有街坊鄰里的吵鬧等。

像柏克夫婦這樣決定長期，甚至想下半輩子都待在郵輪上的例子雖然甚少，但是從不新鮮，這種旅客還有「郵輪粉」(Cult cruisers)的稱呼。郵輪評論網Cruise Critic總編輯柯勒·麥克丹尼爾(Collen McDaniel)說，這種概念近來有增加的趨勢，甚或有機會成為一項發展前景。

麥克丹尼爾還說，郵輪旅費依其檔次，每日從50元到500元都有，再考慮到信用卡及郵輪常客的回饋，每天100元的預算「絕對是可行的」。

事實上，對郵輪生活懷抱夢想的民眾不在少數；Cruise Critic曾經在推特上做民調，詢問「是否想過海上退休生活？」結果141名回答者中，43人說「要，算我一個！」，還有33人回答「如果可行的話，或許會想要」。

至於伯克夫婦，安琪琳說：「人生苦短，這就是我想要的退休生活」；理查則說，只要旅費還能夠負擔，他們會一直待在郵輪上。