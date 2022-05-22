通膨難遏 全美個人儲蓄平均少1.1萬 逾3成家庭財務吃緊

由於疫情與通膨，許多人的銀行存款下滑，大約三分之一民眾感到財務壓力。圖為民眾在紐約市的銀行ATM取款。(美聯社)

西北互惠(Northwestern Mutual)近期調查顯示，2022年全美個人儲蓄 金額平均為6萬2086元，比2021年平均7萬3100元少了1萬1014元；60%的成人認為新冠疫情對他們的財務狀況具「高度破壞性」。

這份調查共訪問2381位成年人，西北互惠客戶長米契爾(Christian Mitchell)表示：「儲蓄金額比去年少受到幾項因素影響，包括通膨急遽上漲，以及生活回歸正常花費跟著提高。」

儘管疫情對受訪者的財務造成衝擊，48%的人表示能夠適應新的情況，近四分之三的受訪者因此養成更好的理財習慣。

良好的理財習慣包括減少生活成本、處理債務、增加投資等；17%的受訪者表示現在會定期重新檢視財務計畫；14%的受訪者增加儲蓄與退休資金。

另有69%的受訪者計畫維持當前的儲蓄率，不過米契爾警告能否貫徹始終才是重點。

除了個人財務，家庭經濟同樣受到高通膨影響；根據人口普查局(Census Bureau)最新的家庭脈動調查(Household Pulse Survey)，4月27日到5月9日期間，超過三分之一的家庭支付帳單有困難。

當前表示支付平常家庭開銷「稍微困難」或「非常困難」的國人比率與2020年巔峰時期相當。

某些州經濟困難的比率甚至更高，密西西比州將近一半的家庭(約45%)難以負擔日常家庭開銷，肯塔基州比率為43.6%，西維吉尼亞州 為41.8%。

阿拉巴馬、奧克拉荷馬、懷俄明、加州等有近四成的受訪者表示難以負擔日常家庭開銷。

根據穆迪分析(Moody's Analytics)近期的分析報告，由於通貨膨脹，國人每個月平均可能多支出311元；主要源於各項日用品成本增加，包括車子、房租、食物、汽油與醫療保健服務等。

4月通膨再度增長，勞工部 上周報告消費者物價指數(CPI)上升8.3%，雖然與3月相比略有下降，但仍遠高於經濟學者預期，突顯出通貨膨脹壓力在經濟中仍影響重大。

通膨高漲正在吞噬美國勞工近幾個月的高額薪資，4月的實際平均時薪比前一個月下降0.1個百分點，通膨抵銷0.3個百分點的總薪資所得；若按年度計算，4月的實際收入則掉了2.6個百分點。