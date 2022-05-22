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酷熱襲美東 高溫破紀錄 3500萬人火上烤

編譯潘勛／綜合21日電
今年第一波熱浪21日襲擊美東，超過3500萬人飽受燠熱潮濕煎熬，國家氣象局(NWS)21日稱，高溫很可能打破史上紀錄。圖為紐約水牛城居民在樹蔭下避暑。(Getty Images)
今年第一波熱浪21日襲擊美東，超過3500萬人飽受燠熱潮濕煎熬，國家氣象局(NWS)21日稱，高溫很可能打破史上紀錄。圖為紐約水牛城居民在樹蔭下避暑。(Getty Images)

罕見的5月熱浪21日侵襲美東，從維吉尼亞州到東海岸的新罕布夏州，超過3500萬人飽受燠熱潮濕煎熬，國家氣象局(NWS)21日警告，高溫很可能打破史上紀錄，已向本地區發布21日22日兩天高溫提醒；一名30歲選手參加紐約市布碌崙(布魯克林)半馬拉松比賽，不幸倒斃在終點線後。

國家氣象局預報，波士頓市22日高溫達華氏96度，史上同一日最高溫為華氏93度，而5月單日最高溫為1880年5月26日的華氏97度。

麻州伍斯特市史上首見96℉ 

在麻州伍斯特市(Worcester)，5月21、22日史上最高溫分別是88及90度，但這個周末勢將打破紀錄，據預報21日高溫為96度，不僅打破同日最高溫紀錄，也將打破2010年所創5月單日最高溫的94度。

國家氣象局波士頓站氣象學家貝爾克(Matthew Belk)指出，今年高溫肯定提前到來，平均來說，波士頓氣溫達90度要在6月8日。

這個周末熱浪來襲是因東岸外有高氣壓，導致南風吹來高溫及濕度，讓整個東北部出現比平均值要高20到30度的天氣。

維州首府到費城 體感溫度破百

但本周末飽受高溫蒸熱所苦的不僅新英格蘭地區，整個州際95號公路沿線，包括紐約、華盛頓特區、巴爾的摩及費城，都難逃高溫炙烤；全國本土48州約1億7000萬人，即人口的52%，未來幾天都會感受高溫達90度的炎熱。

有些地區不光受苦於高溫，還有濕度，感覺起來氣溫達三位數；維州首府里奇蒙(Richmond)到費城，體感溫度都破百。

布魯克林半馬 選手倒斃終點線

或因高溫突然降臨，一名30歲男性選手參加紐約市布魯克林區半馬拉松比賽，上午9時左右跑完全程，疑因心臟驟停而倒在終點線後，送醫宣告不治。舉辦單位稱另有16名跑者送醫，其中五人病情嚴重。

國家氣象局巴爾的摩及華府分站指出，21日為本周最炎熱一天，很多地方氣溫都達94到96度，體感溫度逼近100度，地區民眾規畫本周末出遊或須在室外工作，必須慎防高溫，採取防範措施。

氣象局洛麗市(Raleigh)分站氣象學家斯威格特(Aaron Swiggett)指出，這是今年第一波熱浪，民眾要提高警覺，避免中暑或因氣溫突升而致生病，注意補充水分，也要做好防曬。

高溫 費城 波士頓

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