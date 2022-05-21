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21世紀新戰場…拜登抵南韓 先訪晶片廠

編譯陳韻涵、莊蕙嘉／綜合報導
拜登總統(右)20日一抵達南韓就前往參訪三星電子在平澤的半導體廠，隨後發表談話，南韓總統尹錫悅(左)全程陪同。(路透)
拜登總統(右)20日一抵達南韓就前往參訪三星電子在平澤的半導體廠，隨後發表談話，南韓總統尹錫悅(左)全程陪同。(路透)

就職以來首度訪問亞洲的拜登總統20日抵達南韓，隨即在南韓總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)陪同下前往三星電子(Samsung Electronics)晶片廠，拜登首站選擇晶片廠而非政府機關、大使館或軍事基地，凸顯晶片廠已成為21世紀爭取地域影響力的戰場，這也讓拜登就任以來首次亞洲行聚焦重建美國與亞洲盟友關係的目的更明確。

紐約時報報導，專機降落烏山(Osan)空軍基地後，拜登驅車直奔三星平澤(Pyeongtaek)園區，參訪最先進的三奈米晶片製程，這種晶片是美國對抗通膨並與中國逐漸主導全球經濟比拚的關鍵。

韓聯社及朝鮮日報等韓媒報導，拜登在參訪行程後發表演說，稱許南韓擁有世界最尖端的半導體複合產線，在半導體生產具有相當優勢，「三星持續推出最尖端的半導體產品，國際上像這樣的公司大概只有三個」，並肯定南韓在5G及奈米等許多領域上都引領技術發展。

拜登總統20日抵達南韓首都首爾訪問時，部分南韓民眾點蠟燭和舉標語抗議。(Gett...
拜登總統20日抵達南韓首都首爾訪問時，部分南韓民眾點蠟燭和舉標語抗議。(Getty Images)

南韓在全球半導體供應占比達七成，扮演半導體全球供應鏈的核心角色；三星電子去年11月宣布，將在美國德州斥資170億美元建造晶圓代工廠，平澤廠即為德州的示範工廠樣板。

拜登指出：「未來數十年，在印太地區，世界的未來將在此處寫下。在我看來，這一刻的彼此投資，讓我們的商業關係更深刻，也讓我們的人民更緊密團結在一起」。

過去幾年來，由於華府致力打貿易戰，以及中國擴張主宰地區經濟等因素，導致美國與亞洲長期盟友關係的不確定因素增加。

拜登與尹錫悅21日將舉行峰會；白宮預告，雙方將討論鞏固安保同盟、加強經濟同盟等核心議題。

南韓首都首爾街頭竪起彰顯美韓同盟團結友好的標語牌。(Getty Images)
南韓首都首爾街頭竪起彰顯美韓同盟團結友好的標語牌。(Getty Images)

拜登希望藉由此行修復前總統川普2017年1月簽署行政命令退出「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP)造成的傷害，並迫於美國境內自由派陣營對政府施加的壓力，推展新的跨國經濟結構，但懷疑論者對後者成效抱持觀望態度；川普讓美國退出TPP後，原成員國在同年11月改組為「跨太平洋夥伴全面進步協定」(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP)。

拜登23日將在日本首都東京公布美國主導的「印太經濟架構」(Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF)；IPEF並非傳統的自由貿易協定，而是針對供應鏈、數位經濟、潔淨能源轉換和基礎建設投資等四大主題的磋商結構，不像TPP提供夥伴國關稅減免優惠。

部分希望擺脫中國影響力的夥伴亟欲加入IPEF，但他們雖然公開讚揚新架構，私下不免憂慮IPEF淪為空殼；日本與南韓已表態將加入IPEF，新加坡、泰國和菲律賓稱有興趣加入，印度與印尼的態度相對保守。

拜登 南韓 晶片

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