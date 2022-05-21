幕僚意見分歧 拜登取消中國關稅沒動作

研究指出，降低川普政府加徵的中國商品關稅，僅可望讓消費者物價指數下降約0.3%。圖為中國中遠海運公司貨輪載運貨物出口。(美聯社)

只要大筆一揮簽署命令，拜登 總統就能取消前總統川普任內對數千種中國進口產品加徵的關稅 ，但拜登迄今沒有動作；華盛頓郵報報導，原因在於幕僚看法分歧，取消中國關稅能夠創造的經濟利益恐怕有限，還可能被共和黨抨擊對中國態度軟弱。

通膨高漲嚴重，拜登政府面臨必須採取行動的壓力；今年4月消費者物價較一年前增加8.3%，幾乎是40年來新高。多項民調顯示，選民今年11月期中選舉 的投票傾向，將反映民眾對物價上漲的不滿。

拜登日前表示，現正考慮對大約三分之二中國進口產品課徵25%關稅的規定做出調整，大約等同每年3350億元規模。

前總統川普上台後，第一波對中國產品祭出關稅，範圍主要針對工業產品；後來家庭用品如冰箱、電視機，以及衣服、玩具等也陸續列入。某些一開始就反對加徵中國關稅的企業，如今希望趁著民眾對通膨深惡痛絕之際，說服政府為關稅鬆綁。

美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce)執行副總裁薄邁倫(Myron Brilliant)說，通貨膨脹問題嚴重，降低關稅以減輕美國民眾的負擔，「道理非常簡單」。

然而，就算全面取消中國進口商品關稅，在期中選舉前，對於美國物價的影響也非常有限。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)經濟學家霍夫鮑爾(Gary Hufbauer)等公布研究報告指出，降低關稅可望讓消費者物價指數(consumer-price index，CPI)下降約0.3%而已。

霍夫鮑爾說，降低關稅的效果需要9個月到15個月後才會出現，「換句話說，在11月選舉之前，仍無法感受到完整的效果」。

戴維斯加州大學經濟學者羅斯(Kadee Russ)主持的調查研究也發現，降低關稅對於整體通膨問題來說，只能造成「小規模、時間極短的影響」。

企業高層透露，目前拜登政府研議中的兩種措施，包括讓進口商取得關稅豁免，或者拜登對某些中國產品取消關稅，但同時宣布對中國貿易政策展開調查，調查結果則可能讓高科技產品面臨新一波關稅，獲得北京政府不當補助的產品也將面臨關稅。

報導指出，拜登想要對抗通膨，缺少簡單的解決之道。許多經濟學者指出，拜登上台後在2021年大手筆推出疫情紓困，是導致現今物價飛漲的原因之一，亡羊補牢為時已晚。在拜登政府內部討論中，經濟學者理論上支持降低關稅，卻坦承實際上獲得的立即效果，可能讓政府官員失望，導致通膨惡化的背後因素，還包括了油價上漲等其他環節。