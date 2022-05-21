幕僚意見分歧 拜登取消中國關稅沒動作
只要大筆一揮簽署命令，拜登總統就能取消前總統川普任內對數千種中國進口產品加徵的關稅，但拜登迄今沒有動作；華盛頓郵報報導，原因在於幕僚看法分歧，取消中國關稅能夠創造的經濟利益恐怕有限，還可能被共和黨抨擊對中國態度軟弱。
通膨高漲嚴重，拜登政府面臨必須採取行動的壓力；今年4月消費者物價較一年前增加8.3%，幾乎是40年來新高。多項民調顯示，選民今年11月期中選舉的投票傾向，將反映民眾對物價上漲的不滿。
拜登日前表示，現正考慮對大約三分之二中國進口產品課徵25%關稅的規定做出調整，大約等同每年3350億元規模。
前總統川普上台後，第一波對中國產品祭出關稅，範圍主要針對工業產品；後來家庭用品如冰箱、電視機，以及衣服、玩具等也陸續列入。某些一開始就反對加徵中國關稅的企業，如今希望趁著民眾對通膨深惡痛絕之際，說服政府為關稅鬆綁。
美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce)執行副總裁薄邁倫(Myron Brilliant)說，通貨膨脹問題嚴重，降低關稅以減輕美國民眾的負擔，「道理非常簡單」。
然而，就算全面取消中國進口商品關稅，在期中選舉前，對於美國物價的影響也非常有限。
彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)經濟學家霍夫鮑爾(Gary Hufbauer)等公布研究報告指出，降低關稅可望讓消費者物價指數(consumer-price index，CPI)下降約0.3%而已。
霍夫鮑爾說，降低關稅的效果需要9個月到15個月後才會出現，「換句話說，在11月選舉之前，仍無法感受到完整的效果」。
戴維斯加州大學經濟學者羅斯(Kadee Russ)主持的調查研究也發現，降低關稅對於整體通膨問題來說，只能造成「小規模、時間極短的影響」。
企業高層透露，目前拜登政府研議中的兩種措施，包括讓進口商取得關稅豁免，或者拜登對某些中國產品取消關稅，但同時宣布對中國貿易政策展開調查，調查結果則可能讓高科技產品面臨新一波關稅，獲得北京政府不當補助的產品也將面臨關稅。
報導指出，拜登想要對抗通膨，缺少簡單的解決之道。許多經濟學者指出，拜登上台後在2021年大手筆推出疫情紓困，是導致現今物價飛漲的原因之一，亡羊補牢為時已晚。在拜登政府內部討論中，經濟學者理論上支持降低關稅，卻坦承實際上獲得的立即效果，可能讓政府官員失望，導致通膨惡化的背後因素，還包括了油價上漲等其他環節。
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