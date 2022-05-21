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拜登支持率39% 就職以來新低 2/3民眾不支持經濟政策

編譯孫梁／綜合20日電
拜登最新支持率僅39%。（美聯社）
拜登最新支持率僅39%。（美聯社）

拜登總統的支持率5月進一步下滑，美聯社和NORC公共研究中心20日公布調查顯示，他的支持率僅39%，為就職以來最低；民調結果顯示出在11月期中選舉前，將形成對拜登和民主黨的巨大挑戰。

民調顯示，認為美國的方向正確和經濟表現好的民眾只有兩成，低於一個月前的三成，其中民主黨人更感悲觀，認為國家方向正確的從4月的49%跌至33%。

拜登在民主黨人中的支持率為73%，比就任總統初期大幅下降，在期中選舉前最堪憂；而美聯社和NORC去年的調查顯示，拜登在民主黨人中的支持率從未跌至82%以下。

調查反映了民眾在一系列挑戰面前的不滿情緒，包括通貨膨脹、槍枝暴力、嬰兒配方奶粉短缺和疫情持續。

一名女性受訪者表示，她買不起房子不是拜登的錯，「但拜登在應對氣候變遷和重整健保體系上沒有雄心勃勃的計畫，他沒有兌現任何承諾，紓困金支票是他的最後一個亮點。我認為他太累了，不能什麼都怪他，我在他的年齡如果也做同樣的事，也會累的」。

支持拜登經濟政策的共和黨人只有一成，與上月沒有變化。芝加哥46歲的共和黨人托蘭佐說，汽油價格暴漲都是拜登造成的，「他叫停Keystone輸油管線，扼殺國內能源生產，引發價格上漲的惡性循環，他的政策毀滅國家」。

三分之二的民眾不支持拜登的經濟政策，僅18%的人認為拜登的政策對經濟有利，低於3月的24%；51%的人認為他的政策對經濟有害，30%的人認為沒有差異。

在民主黨人中，認為拜登的政策對經濟有利的人從45%降至37%，認為對經濟有害的人占18%，認為沒有差異的人是44%；但部分民主黨人將通膨等歸咎於其他因素。

45%的民眾贊成拜登對美俄關係的處理，54%的人不贊成，贊成的民主黨人和共和黨人分別為73%和15%；相信拜登有能力處理烏克蘭局勢的人僅有21%，表示部分相信和完全不信的人均占39%。支持拜登移民政策的民眾僅有38%。

拜登 民主黨 共和黨

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