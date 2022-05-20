孟昭文奔走7年 國會通過成立「亞太裔國家博物館」
在慶祝5月亞太裔傳統月之際，由紐約州聯邦眾議員孟昭文起草的建立首個亞太裔國家博物館的提案，繼上月在國會眾院通過後，19日也於參議院過關，將呈送拜登總統簽署成法；該提案旨在弘揚與宣導亞裔美國人的歷史、文化及為國家所作出的貢獻。
這項名為「研究創建美國國家亞太裔歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，建議創建一個由八位專家組成的委員會，研究如何設立、維護、資助並運營全國首個亞太裔國家博物館，以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下，八位專家將由眾院議長、眾院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命，調研時間約為18個月。
過去七年一直在推動這項提案的孟昭文19日發推文表示，「很高興今天提案在參院過關，特別感謝聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)以及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的支持」。
孟昭文也說，美國建國以來，亞太裔族群對國家的發展和繁榮均做出巨大貢獻，但許多民眾對這些歷史並不知情；應創建一個亞太裔國家博物館，能紀念並與後代分享這些故事；在她擔任國會議員期間，她有幸見證非洲裔歷史文化國家博物館落地，也與同僚一起，投票通過籌建拉丁裔國際博物館及美國女性歷史博物館的法案，現在是時候推動亞太裔族群的歷史文化，將這些故事和歷史也納入到國家敘事之中。
上一則
華府、費城、紐約…全美1.7億人未來數日熱浪罩頂
下一則
FB留言