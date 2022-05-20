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紐約水牛城18歲槍手過堂 死者家屬痛斥「懦夫」

編譯郭宣含／綜合19日電
紐約州水牛城槍擊案兇手甘德倫(左二)19日在法庭過堂，法官裁定他繼續羈押，不得保釋。(美聯社)
紐約州水牛城槍擊案兇手甘德倫(左二)19日在法庭過堂，法官裁定他繼續羈押，不得保釋。(美聯社)

紐約州水牛城塔普斯(Tops)超市槍擊案18歲兇手甘德倫(Payton Gendron)19日在法庭過堂時，被在現場等候的罹難者家屬怒罵為「懦夫」；法官裁定他繼續羈押，不得保釋。

甘德倫19日身穿橘色囚服、戴口罩和上銬被領出庭，法庭中有人朝他大喊「你是懦夫！」他被大陪審團控罪後，於簡短的出庭過程中安靜站著，部分受害者家人也出席。

釀10死 法官裁定不准交保

助理地方檢查官哈克布希(Gary Hackbush)表示，導致十人死亡的一級謀殺案起訴書已在18日提交。

這起槍案中共有13人中槍，10名非裔死亡，當局正調查是否可能牽涉仇恨犯罪與恐怖主義控罪。

地區檢察官弗林(John Flynn)表示，大陪審團調查仍進行中，他的辦公室不會發表評論。甘德倫的律師群也拒絕回應。

根據甘德倫網路文章，他很迷戀在網路上看到的白人至上主義，因此策畫這場槍擊案；聯邦調查局(FBI)駐地主管貝隆尼亞(Stephen Belongia)表示，探員仍在探尋甘德倫的動機，以及他如何發展出極端看法。

甘德倫居住的布隆郡(Broome County)地方檢查官柯札克(Mike Korchak)表示，甘德倫去年6月在經濟課上表示想自殺和殺人後被送往醫院，醫護人員認定他無危險也無身心疾病，便送他回家。

示威者18日聚焦在紐約曼哈頓的福斯新聞(Fox News)大樓前，指稱他們的白人...
示威者18日聚焦在紐約曼哈頓的福斯新聞(Fox News)大樓前，指稱他們的白人至上主義意識形態導致了水牛城發生的針對非洲裔的仇恨犯罪案。(歐新社)

批醫療照護體制是個笑話

甘德倫告訴他的老師和送他去醫院的州巡警，他的威脅只是玩笑話。柯札克指出，甘德倫可能也這麼告訴醫護人員；醫院發言人拒絕評論。

甘德倫事後在網誌表示，他花20小時在急診室，然後只和某個人談話15分鐘，「對我來說，這證明美國醫療照護體制是個笑話」。

「我脫身了，因為我堅稱我是為了要離開教室，並稱我笨到把內容寫下來。」甘德倫在網誌指出：「但這不是笑話，我寫下來，因為那是我打算要做的事。」

如今許多受害者家屬和部分國會議員質疑，當時為何未多採取行動；執法人員和心理健康人員則表示，在許多案件中，他們的能力有限，尤其許多警訊只是模糊威脅。

槍擊 白人至上 紐約州

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