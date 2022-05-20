美國情報單位幾乎白人主宰 有色族裔少、升遷處處刁難

美聯社19日指出，最大情報機關國家安全局(NSA)員工目前最想跟上司談的問題，除了恐怖分子及敵國之外，就屬種族歧視 及文化誤解，缺乏多元是內部頭痛問題。

兩年前非裔 男子佛洛伊德(George Floyd)之死，在全美觸發種族不平等的抗議浪潮，國安局等情報機構也展開相關檢討，然而根據公開的數據，情報機構並沒兌現最高層多年來的承諾，實現多元化。

首長們經常說多元化是國家安全的當務之急，然而有色族裔在整個情報界的比例仍然很低，不太可能獲拔擢升遷。退休情報人士向美聯社描述國安局內部的顯性、隱性種族歧視例子，例如有些母語非英語人員說話帶口音，求職時挨批為聽不懂，還有一些少數族裔情報員會被按其族裔而派到指定的國家或地區工作。

數十年來，美國情報部門幾乎由白人管理，民主黨籍聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes，康乃狄克州)去年在眾院 一個多元化聽證會上，批評國安局「只僱白人、男性及耶魯(大學畢業)」；中情局長伯恩斯(William Burns)在同一個聽證會上也指出，假若每個人都像他一樣說話及思考，情報部門很難有效運作。

話雖如此，根據國家情報總監辦公室(ODNI)發布的年度圖鑑顯示，級別愈高，少數族裔人數就愈少。

西裔約占全美人口18%，但在情報部門約10萬雇員占比僅7%，在高級官員裡更只占3.5%；非裔情報人員占12%，雖與全國人口結構相若，然而在高層裡僅占 6.5%。少數族裔在整個情報界裡雖占總人力的27%，但只有15%晉身管理職。

中央情報局及國家情報總監辦室的前高級人力資源官甘特(Lenora Peters Gant)指出，情報界不斷給少數族裔、女性和身障人士製造障礙，處處刁難，呼籲各情報部門公布有關招聘及晉升的數據。

但中情局發言人回應說，局方在招聘、分配工作及晉升過程有長足進步，不再設置障礙。