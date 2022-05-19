5州初選最大前哨戰 川普背書加分？有輸有贏
17日舉行的賓州、北卡羅來納州等五州初選，是2022年期中選舉迄今為止規模最大的前哨戰；紐約時報分析，從初選選結果看，對2020年大選結果抱持否定主義、民主黨進步派都屬贏家；前總統川普支持的人有贏有輸讓川普平盤；而共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員考索恩(Madison Cawthorn)一如預期落選，學到教訓是選民忍耐是有限度的。
2020否定主義 爭川普基本盤
2020年大選結束迄今已一年半，但前總統川普對於連任失敗依然耿耿於懷，與川普站在同一陣線的共和黨人士，在17日初選中普遍獲得不錯成績；共和黨賓州聯邦參議員初選中，獲得川普背書的奧茲(Mehmet Oz)與對手麥考米克(David McCormick)，同樣都拒絕承認拜登合法勝選，兩人都希望爭取川普基本盤。
共和黨北卡羅來納州聯邦參議員初選中，川普背書的現任北卡聯邦眾議員巴德(Ted Budd)得票率領先前任州長30%，輕鬆勝出。2021年國會確認大選選舉人票結果時，巴德投下反對票。
從初選結果看來，川普背書對共和黨候選人仍有加分效果，不過共和黨選民也常有不一樣的想法；總結來看，在共和黨初選投票的選民裡，約有三分之一把票投給川普支持的候選人，如此支持度足以讓范斯(J.D. Vance)、海恩斯(Bo Hines)得以出線，卻無法讓赫伯斯特(Charles Herbster)在內布拉斯加州州長初選贏得勝利。
下周喬州初選 川普派受矚目
紐約時報報導，喬治亞州初選下周即將登場，川普背書的參選人表現如何，備受矚目。
民主黨賓州聯邦參議員初選裡賓州副州長費特曼(John Fetterman)擊敗賓州聯邦眾議員蘭普(Conor Lamb)等對手而勝出。費特曼力推民主黨進步派議題，催票效果顯然較蘭普略勝一籌。蘭普在眾院黨團不但與民主黨左翼人士保持距離，甚至對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也敬而遠之。
報導分析，在2018年、2020年的時空環境下，蘭普被民主黨支持者認為是出任國會議員的最佳人選，但這次賓州民主黨人則決定讓勇於挑戰的費特曼放手一試。
民主黨進步派參選人潔米‧麥克洛德-史金納(Jamie McLeod-Skinner)在俄勒岡州第五選區初選中，一舉擊敗中間派現任老將、獲得拜登總統背書的薛瑞德(Kurt Schrader)。
爭議不斷 北卡輪椅議員落選
考索恩兩年前進入國會時一砲而紅，儼然成為媒體新寵，但後來出現一連串爭議，就連支持川普的共和黨選民也覺得無法再忍受。考索恩得知初選落敗之後，17日晚間黯然離開競選團隊原本準備的慶祝派對，並未發表演說。
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選舉陰謀論仍在共和黨初選發酵 1/3投給川普背書者
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