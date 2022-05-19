5州初選最大前哨戰 川普背書加分？有輸有贏

共和黨籍的北卡羅來納州聯邦眾議員考索恩兩年前進入國會時是媒體新寵，但後來爆發一連串爭議，雖獲前總統川普背書，也在17日初選中遭共和黨選民拋棄。(美聯社)

17日舉行的賓州、北卡羅來納州 等五州初選，是2022年期中選舉迄今為止規模最大的前哨戰；紐約時報分析，從初選選結果看，對2020年大選結果抱持否定主義、民主黨進步派都屬贏家；前總統川普 支持的人有贏有輸讓川普平盤；而共和黨 北卡羅來納州聯邦眾議員考索恩(Madison Cawthorn)一如預期落選，學到教訓是選民忍耐是有限度的。

2020否定主義 爭川普基本盤

2020年大選結束迄今已一年半，但前總統川普對於連任失敗依然耿耿於懷，與川普站在同一陣線的共和黨人士，在17日初選中普遍獲得不錯成績；共和黨賓州聯邦參議員初選中，獲得川普背書的奧茲(Mehmet Oz)與對手麥考米克(David McCormick)，同樣都拒絕承認拜登合法勝選，兩人都希望爭取川普基本盤。

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員初選中，川普背書的現任北卡聯邦眾議員巴德(Ted Budd)得票率領先前任州長30%，輕鬆勝出。2021年國會確認大選選舉人票結果時，巴德投下反對票。

從初選結果看來，川普背書對共和黨候選人仍有加分效果，不過共和黨選民也常有不一樣的想法；總結來看，在共和黨初選投票的選民裡，約有三分之一把票投給川普支持的候選人，如此支持度足以讓范斯(J.D. Vance)、海恩斯(Bo Hines)得以出線，卻無法讓赫伯斯特(Charles Herbster)在內布拉斯加州州長初選贏得勝利。

下周喬州初選 川普派受矚目

紐約時報報導，喬治亞州初選下周即將登場，川普背書的參選人表現如何，備受矚目。

民主黨賓州聯邦參議員初選裡賓州副州長費特曼(John Fetterman)擊敗賓州聯邦眾議員蘭普(Conor Lamb)等對手而勝出。費特曼力推民主黨進步派議題，催票效果顯然較蘭普略勝一籌。蘭普在眾院黨團不但與民主黨左翼人士保持距離，甚至對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也敬而遠之。

報導分析，在2018年、2020年的時空環境下，蘭普被民主黨支持者認為是出任國會議員的最佳人選，但這次賓州民主黨人則決定讓勇於挑戰的費特曼放手一試。

民主黨進步派參選人潔米‧麥克洛德-史金納(Jamie McLeod-Skinner)在俄勒岡州第五選區初選中，一舉擊敗中間派現任老將、獲得拜登總統背書的薛瑞德(Kurt Schrader)。

爭議不斷 北卡輪椅議員落選

考索恩兩年前進入國會時一砲而紅，儼然成為媒體新寵，但後來出現一連串爭議，就連支持川普的共和黨選民也覺得無法再忍受。考索恩得知初選落敗之後，17日晚間黯然離開競選團隊原本準備的慶祝派對，並未發表演說。