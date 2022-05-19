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選舉陰謀論仍在共和黨初選發酵 1/3投給川普背書者

記者顏伶如／綜合報導
相信2020年總統大選「被偷走」的陰謀論，在共和黨內仍大有市場。圖為前總統川普今年4月在俄亥俄州舉行的「挽救美國」造勢大會，人山人海。(歐新社)
相信2020年總統大選「被偷走」的陰謀論，在共和黨內仍大有市場。圖為前總統川普今年4月在俄亥俄州舉行的「挽救美國」造勢大會，人山人海。(歐新社)

包括賓州、北卡羅來納州在內等五州17日初選後，紐約時報報導分析，雖然川普主義(Trumpism)式微，拒絕接受2020年大選結果的選舉陰謀論說詞，在共和黨初選裡依然受歡迎。參加共和黨初選的共和黨選民中，約有三分之一把票投給獲前總統川普背書的參選人，但如此支持度並非篤定贏得初選勝利的保證。

共和黨賓州聯邦參議員初選開票結果顯示，奧茲(Mehmet Oz)與麥考米克(David McCormick)得票率不相上下，差距在0.5%之內，根據賓州選舉辦法，極可能進入複選，不過要看數千張通訊投票計票結果而訂。曾為電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人的奧茲，選前獲得川普背書，這場選戰被視為川普在共和黨內影響力是否消退的觀察指標。

共和黨北卡聯邦參議員初選中，川普背書的現任聯邦眾議員巴德(Ted Budd)勝出，得票率超過對手約34個百點。

紐時分析，在共和黨初選中主打挑戰2020年大選結果的參選人，普遍得到共和黨選民支持。從17日晚間開票結果可看出，對於選舉陰謀論持有鮮明立場的參選人，以及主張應該對選民投票訂定限縮、全面改革選舉法規的參選人，在初選當中的表現相對較佳。

屬於共和黨極端右派的賓州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)，更換跑道挑戰州長選舉，在初選中順利過關。馬垂諾曾參加2021年1月6日華府挺川集會，也主張應該撤銷2020年選舉結果。

2021年1月，巴德在國會確認2020年大選選舉人投票結果時投下反對票，後來則發送簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，聲稱多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)遭人動手角的幕後黑手是自由派富豪慈善家、民主黨金主索羅斯(George Soros)。

巴德17日面對媒體詢問時，仍舊不願鬆口說出拜登總統合法贏得2020年總統大選。

報導指出，從幾場初選結果看來，川普背書對共和黨參選人有著一定的加分效果，參加初選投票的共和黨選民當中，約有三分之一把票投給獲得川普支持的參選人，如此支持度足以讓范斯(J.D. Vance)在共和黨俄亥俄州聯邦參議員裡勝出，可是赫伯斯特(Charles Herbster)角逐共和黨內布拉斯加州州長初選卻慘敗。

共和黨 川普 通訊投票

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支持度走低 拜登俄州唯一背書參選人落敗

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