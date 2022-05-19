支持度走低 拜登俄州唯一背書參選人落敗

拜登總統的支持率走低，殃及他背書的民主黨參選人。在俄勒岡州第五選區國會議員初選中，中間派現任老將薛瑞德意外落馬，大跌眼鏡。(美聯社)

拜登 總統的支持愈見走低，禍及他支持的期中選舉 參選人，現任俄勒岡州國會眾議員薛瑞德(Kurt Schrader)是獲拜登唯一背書的民主黨 初選參選人，然而他有很大機會被挑戰者麥克勞德-斯金納(Jamie McLeod-Skinner)擊敗。

但白宮對此不以為然，不認為是選民對拜登的不滿導致，強調兩人都支持拜登的議程；發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在記者會上替拜登緩頰，說從俄勒岡州的黨內初選中，可以看到兩位角逐者都支持拜登。

尚皮耶說，麥克勞德-斯金納是按照拜登的施政議程而行，包括降低處方藥價格、應對氣候變化及有在化石燃料問題上的承諾。

尚皮耶更列舉多個例子說明麥克勞德-斯金納對拜登的支持，例如他讚賞拜登處理烏克蘭局勢的方式；即使拜登一開始即支持薛瑞德，但他在表達不同意見的同時，也贊同拜登應對疫情大流行及經濟的工作表現。

薛瑞德與麥克勞德-斯金納是角逐俄勒岡州國會第五選區的民主黨代表資格，截至18日下午，麥克勞德-斯金納以61%的得票暫時領先。

儘管尚皮耶聲稱白宮根本不擔心薛瑞德失敗，然而卻反映了拜登在黨內的影響力出現了問題。

與此同時，國家廣播公司(NBC)新聞頻道18日的最新民調結果顯示，拜登的支持率進一步下跌，56%不贊成他的工作表現，只有39%的人贊成。

俄亥俄州塞達維爾大學(Cedarville University)教授史密斯(Mark Caleb Smith)認為，作為民主黨的代言人，拜登支持率下降對民主黨以及白宮來說，肯定是個壞消息。

他說，「羅訴韋德案」被推翻所產生的墮胎權議題，有可能成為期中選舉的決定性問題；此外，移民、種族關係、罪案等問題，也不及經濟問題重要。而通貨膨脹進一步惡化、能源價格不斷飆升，都是拜登支持持續走低的主要原因。

根據民調，儘管拜登支持率繼續走低，但民主黨人對期中選舉的興趣卻在上升，從 3月的50%上升到5月的61%。