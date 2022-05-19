差距極小 賓州共和黨參議員初選恐陷延長賽

賓州共和黨參議員初選計票恐耗時多日，甚至得重新計票。圖為18日選務人員在計票。(美聯社)

北卡眾議員、愛州州長 川普 派落敗

華爾街日報(WSJ)報導，賓州共和黨 參議員初選計票恐耗時多日，獲前總統川普支持的名醫奧茲(Mehmet Oz)和前對沖基金經理麥考米克(David McCormick)難分軒輊，恐得重新計票，川普18日呼籲奧茲逕自宣布勝選；川普能大力號召共和黨選民，但也非絕對，在北卡羅萊納州眾議員和愛達荷州州長的共和黨初選中，川普支持的人選雙雙失利。

前總統川普支持的共和黨賓州聯邦參議員參選人奧茲。(美聯社)

賓州共和黨參議員初選已開票96％，美聯社尚未宣布結果，因為奧茲和麥考米克票數差距極小，可能得重新計票；目前非官方結果顯示，麥考米克在郵寄投票的票數領先，奧茲則在選舉日拿下更多票數。

由於賓州不准在選舉日前製表計算郵寄選票，因此計票過程比其他州慢；賓州官員18日上午11時估計，根據各郡數據，估計還有10萬5000張票待計票。截至18日下午，奧茲領先麥考米克不到2000票。

未獲前總統川普背書的共和黨賓州聯邦參議員參選人、前對沖基金經理麥考米克。(美聯社)

如果賓州排前兩位的參選人票數差距小於0.5個百分比，全州便須重新計票；陸軍後備役退役人員兼評論員凱西·巴內特(Kathy Barnette)排名第三，但票數遠遠落後。

川普支持奧茲，但他造王者的角色可能因為賓州選舉結果而提升或減弱；賓州共和黨參議員得票前三位的參選人都自稱大力支持川普。

川普：奧茲應該宣布勝選

雖然目前尚有許多票數未計算，但川普在其創立的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)呼籲：「奧茲醫生應該宣布勝選，這樣他們就很難拿『剛剛發現的』選票來騙人。」

川普在未提出證據的情況下，聲稱他支持的候選人可能面臨選舉騙局；川普敦促奧茲宣布勝選，此舉跟他2020年選舉時率先宣布拿下賓州，之後又稱賓州的勝利被拜登總統偷走如出一轍。

無論賓州共和黨參議員初選由誰勝出，11月將對上民主黨籍現任賓州副州長費特曼(John Fetterman)。

WSJ指出，選票雖反映出川普對共和黨選民仍具十足影響力，但也非絕對。

川普高調為北卡州共和黨人背書，他支持的聯邦眾議員巴德(Ted Budd)贏得共和黨參議員提名，但同樣獲川普支持的考索恩(Madison Cawthorn)卻在黨內眾議員初選輸給州參議員愛德華茲(Chuck Edwards)。

而在愛達荷州的共和黨州長初選中，川普支持副州長珍妮絲．麥基欽(Janice McGeachin)，但麥基欽輸給州長李睿德(Brad Little)；兩人都曾造訪佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)尋求川普支持。

共和黨顧問科南特(Alex Conant)表示：「川普的背書還是可能大贏或失準，他沒辦法將政治資本轉移給他人。」