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馬斯克老媽 最高齡泳裝封面女郎 「活到70歲依然耀眼」

編譯陳韻涵／綜合18日電
特斯拉執行長馬斯克2日偕母親梅伊出席大都會博物館慈善晚宴。(路透)
特斯拉執行長馬斯克2日偕母親梅伊出席大都會博物館慈善晚宴。(路透)

有線電視新聞網(CNN)17日報導，特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)高齡74歲的母親梅伊‧馬斯克(Maye Musk)成為「運動畫刊」(Sports Illustrated)最年長的封面泳裝模特兒。

梅伊是「運動畫刊」2022年四大封面明星之一，另三人分別是實境秀明星金卡達夏(Kim Kardashian)、歌手席亞拉(Ciara)，以及具有音樂家、時尚企業家等多項身分的亞裔混血名模友美(Yumi Nu)。

梅伊與由來自台灣的華裔攝影師蔡宇(Yu Tsai)赴貝里斯(Belize)拍攝，蔡宇在「超級名模生死鬥」(America's Next Top Model)和「亞洲超級名模生死鬥」(Asia's Next Top Model)實境秀中擔任創意顧問和評審委員。

「如果我自認為還能當上運動畫刊模特兒，人們會覺得我是瘋女人並把我抓去關，但我現在就在這。」梅伊在雜誌19日發行上市前釋出的預錄影片中笑著說：「我很興奮能讓人知道，活到70幾歲依然耀眼。」

運動畫刊泳裝總編輯MJ戴伊(MJ Day)負責挑選本期封面人物，她說：「她們打破世界框架的經歷，可能很熟悉，但對她們四位而言更加深刻。」

梅伊育有三名子女，分別是特斯拉執行長伊隆·馬斯克、餐廳老闆金巴爾·馬斯克(Kimbal Musk)，以及電影製作人托斯卡·馬斯克(Tosca Musk)。

戴伊讚賞梅伊「74歲了，每天依然努力鼓勵周遭的人」。

托斯卡對於母親拍攝運動畫刊封面表示，她是「停不下來的母親」，「她取得兩項營養學碩士，獲得食物療法領域的獎項，參加無數場時裝秀和編輯作業，她還在碧昂絲(Beyoncé)的影片中亮相」。

托斯卡寫道，「她有一股難以駕馭的力量，也是我所見過最無懼的女性。」

戴伊說：「我們都值得進化的機會，這期雜誌鼓勵讀者用我們所見的方式看待她們，多方面、多才多藝且性感，世界可能會給她們貼上一種標籤，但我們希望聚焦她們看待自己的各面向稜鏡，以及她們如何達成這番成就。」

特斯拉執行長馬斯克的母親梅伊，日前出席大都會博物館慈善晚宴。(Getty Ima...
特斯拉執行長馬斯克的母親梅伊，日前出席大都會博物館慈善晚宴。(Getty Images)

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