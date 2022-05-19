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美國史上首位航母「女艦長」：這工作令人難置信

編譯林梅婕／綜合18日電
51歲的艾米·鮑恩施密特上校，是全美11艘航空母艦唯一的女艦長、也是美國史上首位的女艦長。（取自海軍官網）
51歲的艾米·鮑恩施密特上校，是全美11艘航空母艦唯一的女艦長、也是美國史上首位的女艦長。（取自海軍官網）

尼米茲級航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)重達9萬7000噸、長1092呎，搭載5000名海軍成員，相當於一座海上城市，掌舵的是今年51歲的艾米·鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上校，她不僅是全美11艘航空母艦唯一的女艦長、更是美國史上首位的女艦長，但她形容這份工作「幾乎是世上最令人難以置信的」。

林肯號堪稱美軍軍事力量的核心之一，目前艦上有逾60架飛機，包含最先進的F-35C隱形戰鬥機。

鮑恩施密特在威斯康辛州的密爾瓦基(Milwaukee)長大，從小就對海洋情有獨鍾，「我一直都很喜歡水，也很喜歡游泳和滑水這類的競賽」；不過當時加入海軍的決定大多出於現實的考量。

鮑恩施密特說：「我當初選擇服役，我知道這樣一來我就不用擔心我的大學學費。」

然而，當年只有少數幾所大學擁有鮑恩施密特嚮往的海洋工程學系，位於馬里蘭州的海軍官校(US Naval Academy)正是其中之一；但即使入學後，航空母艦艦長的職涯目標也未曾出現在鮑恩施密特的人生藍圖中。

事實上，一直到1993年11月、鮑恩施密特從海軍官校畢業的前六個月，國會才立法批准女性在海軍戰艦上服役，鮑恩施密特憶述：「這項法案幾乎改變所有海軍服役的女性。」

於是鮑恩施密特學會駕駛直升機、成為一名飛行指導，接著派駐驅逐艦和航空母艦，最後成為一批直升機攻擊中隊的指揮官，接著她進入海軍戰爭學院(Naval War College)取得碩士學位。

儘管一路攀升到艦長，鮑恩施密特仍是最能體會在海軍服役的女性們所面臨的困難；根據統計，至去年12月31日，海軍現役部隊34萬2000人中，女性只占20%。

游泳 威斯康辛州 馬里蘭州

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