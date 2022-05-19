俄勒岡州長寶座 3女將角逐…有望迎來首位女同志州長

11月期中選舉，俄勒岡州長選舉由女性領政；前州眾議會議長科特克17日贏得民主黨提名；她若獲勝，將成為美國首位公開的同性戀州長。（美聯社）

11月期中選舉，俄勒岡州 可望面臨一場三位女性候選人主導的州長競選，不論誰勝選，幾乎篤定俄勒岡州將由女性領政；前州眾議會議長科特克(Tina Kotek)17日贏得民主黨 提名，共和黨 方面則由州眾議會少數黨領袖德拉贊(Christine Drazan)勝選，另一資金充足的獨立參選候選人、前民主黨長期議員約翰遜(Betsy Johnson)也有望出線。

共和黨初選方面，德拉贊以23.5%的得票率擊敗企業顧問和前州議員蒂爾南(Bob Tiernan)的18.4%；民主黨方面，科特克以58.1%對32.5%的得票率獲勝。

科特克是俄勒岡州在任時間最長的眾議長，也是全美首位公開同性戀身分的議長；若她11月獲勝，將成為美國首位公開的同性戀州長。

科特克聲明表示，「我非常榮幸俄勒岡州民主黨選民信任我，由我來擔任候選人；事關重大：從保護墮胎機會到保護環境，乃至為仍在從疫情恢復的俄勒岡州工人挺身而出。太多事情岌岌可危，俄勒岡人值得有人為他們的利益而戰。」

據俄勒岡公共廣播公司報導，科特克在演講時對支持者表示，「這將是全州最高職位的三人競爭，這將是一場我們從未見過的選舉。」

至於競爭激烈的共和黨初選，候選人大多專注於如何降低犯罪率和解決無家可歸危機。

德拉贊吸引初選選民的政見包括提倡更多學校選擇和「讓政治退出教室」等。德拉贊若要在11月大選獲勝，須爭取獨立選民和部分民主黨選民支持，她主張恢復俄勒岡州高中畢業能力要求，可望引起共鳴。德拉贊也得到俄勒岡州生命權組織的支持，但她表示若當選州長，將專注於限制墮胎機會以外的問題。

獨立候選人約翰遜宣揚自己支持墮胎權，強調這是她與民主黨和其他左傾選民的共同點。她已募得840萬元巨額資金，還可望從Nike創辦人奈特(Phil Knight)等主要共和黨金主那裡獲得大筆支票，將對科特克和德拉贊構成獨特挑戰。