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半世紀首次 國會召開「UFO聽證會」解密影像

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合17日電
海軍情局副局長布雷在簡報中表示，無從解釋發光的三角形物體究竟為何。(路透)
海軍情局副局長布雷在簡報中表示，無從解釋發光的三角形物體究竟為何。(路透)

近半世紀以來，國會首次針對不明飛行物體(UFO)舉行聽證會。國防高層官員在17日聽證會上，公布解密影像檔案，其中包括無法解釋的空中飛行物體。根據五角大廈，不明空中現象(UAP)與美國軍機至少發生過11次險些空中擦撞的案例，現在有近400起UFO可能報告，比往年大幅增加。

「UAP」至少11次險擦撞軍機

眾院反恐怖主義、反情報及反武器擴散小組委員會17日舉行聽證會，海軍情報局(ONI)副局長布雷(Scott Bray)、主管情報及安全的國防部次長莫爾特里(Ronald Moultrie)在簡報中出示解密檔案影像。

國防部官員告訴眾院，至今有近400起軍方可能遇到UFO的報告，相較之下，情報單位追蹤2004年至2021年的UAP報告，去年僅公布144起。

「我們看到愈來愈多未授權或不明飛行器和物體出現在軍控訓練區、訓練場和其他指定領空。」布雷指出：「這類回報頻繁且持續出現。」

海軍情局副局長布雷在簡報中表示，無從解釋發光的三角形物體究竟為何。(路透)
海軍情局副局長布雷在簡報中表示，無從解釋發光的三角形物體究竟為何。(路透)

小型物體 飛行員前方飛過

不過布雷認為，許多新論述其實是根據先前事件，大家只是在跟進，因此他認為未來會出現比較少新說法。

其中一段畫面晃動的簡短影片裡，一個小型物體在美軍飛行員前方迅速飛過。不同時間拍攝的其他影片及照片則顯示，夜間空中有著發亮的三角形物體。 

布雷在簡報中說，發光的三角形物體究竟為何，頗長一段時間無法解釋，最後則歸類於無人飛行器(UAV)，至於出現在軍機駕駛員前方的物體到底是什麼，軍方到現在仍然不知。

發光物體 無法解釋是何物

布雷答覆眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)詢問時說：「這個物體到底是什麼，我無法提供任何解釋。」

來源：CNN

謝安達在會前表示，民眾應該知道政府對這些無法解釋空中現象的掌握與所知，這向來是陰謀論的主題；他說：「這場聽證會旨在提供大眾機會，直接聽取情報界專家與領袖說明當代最大的謎團之一，並以真相與透明打破過度保密與臆測。」

國會首次針對UFO舉行聽證。眾院反恐怖主義、反情報及反武器擴散小組委員會17日邀...
國會首次針對UFO舉行聽證。眾院反恐怖主義、反情報及反武器擴散小組委員會17日邀請海軍情報局副局長布雷(左)、及主管情報及安全的國防部次長莫爾特里(右)出席作證，出示解密檔案影像。

布雷在聽證會上說，許多不明空中現象的高品質數據極少，加上通報案例相當有限，使得針對不明空中現象本質及企圖的調查研究，很難做出具體結論。他說，據統計，不明空中現象與美國軍機之間至少11次幾乎發生空中擦撞。 

國會曾於1968年舉行UFO聽證會。國家情報總監辦公室去年交一份有關UAP的初步報告，說明UAP專案小組對神祕現象的了解進度；去年的報告奠定17日為時兩小時聽證會的基礎。過去幾年，UAP一詞已取代過去常用的UFO。

該報告調查2004年至2021年數十件神秘飛行物體的回報；根據報告，據報有些飛行物體出現異常的飛行特點，但這些觀察可能是因為感應器錯誤、扯謊或觀察人士的誤解。

眾院 國防部 五角大廈

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