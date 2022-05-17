NBC新民調賀錦麗墊底 比川普還低

NBC最新民調指副總統賀錦麗，目前的民調墊底，是民主黨的負債。圖為賀錦麗上周在華府出席美國東協峰會。(美聯社)

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)16日新民調 ，副總統賀錦麗(Kamala Harris)和民主黨 的民調墊底，雙雙低於共和黨、前總統川普 ，甚至是佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

根據NBC新民調，民主黨獲得31%正面評價和50%負面評價，整體得到負19%的支持度，名列NBC民調的九項之中最低。

NBC民調一共詢問民眾對兩黨、拜登總統、賀錦麗、前總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)、最高法院、德桑提斯和迪士尼的看法；其中民調最高的是澤倫斯基，整體得到53％支持度，最低則是民主黨的整體負19%支持度。

NBC新聞在5日至10日對全美1000名成人進行民調，男女比例幾乎各半；僅有四個選項整體獲得正面評價，分別是澤倫斯基53％、迪士尼3%、德桑提斯2%和聯邦最高法院1%。

高院最近外流的意見書草稿有意推翻墮胎合法權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，引發全國激烈討論墮胎權。

烏克蘭遭俄羅斯入侵快滿第三個月之際，澤倫斯基大獲美國人好評，支持度遠超過民調中其他對象。

在NBC新民調中，有五個選項整體獲得負面評價，分別是共和黨負11%、拜登負14%、川普負15%、賀錦麗負17%和民主黨負19%。

賀錦麗獲得31%正面評價，48%受訪者持負面看法，這表示她整體得到負17%的評價，僅比民主黨高2個百分點。

拜登有37%正評和51%負評，整體評價為負14%，稍高於川普；川普的正負評分別為36%和51%，整體評價為負15%。

拜登過去幾個月的支持度停滯在40%上下，同時他面臨諸多挑戰，包括高通膨、高油價、創數十年新高的非法移民數和現在的嬰兒配方奶粉短缺；賀錦麗則面臨南方邊界移民危機的壓力，她訪墨西哥邊界一年後至今尚未重返，改處理中美洲北三角國家(Northern Triangle)的移民根源問題。