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民主黨進步派眾議員恐大敗 外部團體積極搶位

編譯陳韻涵╱綜合16日電
民主黨進步派掌門人、聯邦參議員桑德斯(左)12日到賓州，力挺進步派州眾議員薩默‧李伊(右)，參選國會議員初選。(美聯社)
民主黨進步派掌門人、聯邦參議員桑德斯(左)12日到賓州，力挺進步派州眾議員薩默‧李伊(右)，參選國會議員初選。(美聯社)

民主黨眾議員可能在11月期中選舉時遭遇挫敗，外部團體磨刀霍霍，準備搶進即將開缺的傳統民主黨選區。

有線電視新聞網(CNN)報導，進步派去年就開始盤算，要把眾院民主黨團的核心轉向左派，即便這代表民主黨會在期中選舉時賠上多數地位也在所不惜，如此一來進步派將能鞏固其地位並在未來幾年強化磋商手腕。

隨著初選季接近，進步派的計畫也受到外部團體支持溫和派的開銷影響，動搖賓州、北卡羅來納州、俄勒岡及關鍵的德州初選。

外部團體根據自由派雜誌「美國展望」(The American Prospect)去年的「俄州模式」藍圖進行；外部團體去年在俄亥俄州補選中，協助聯邦眾議員布朗(Shontel Brown)大勝進步派對手托納(Nina Turner)，本月初再助布朗以更大差距二度戰勝托納，獲得黨內提名。

進步派的策略將在賓州的第12眾院選區更明顯，該選區涵蓋主戰場匹斯堡所在的魏摩蘭郡(Westmoreland)和阿利根尼郡(Allegheny)；此次共有五人角逐該選區席次，賓州議會進步派民主黨州眾議員薩默‧李伊(Summer Lee)與溫和派對手厄文(Steve Irwin)不分伯仲。

進步派的賓州州眾議員薩默‧李伊，參加國會議員初選，得到黨內進步派大老桑德斯的支持...
進步派的賓州州眾議員薩默‧李伊，參加國會議員初選，得到黨內進步派大老桑德斯的支持。(美聯社)

這場初選是民主黨選舉循環中最昂貴的一場，「聯合民主黨計畫」(UDP)攜手「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)，花費近200萬元大打跨黨派意識形態代理人戰爭，這筆鉅款中的絕大部分用來抨擊李伊。

李伊獲得曾角逐總統大選的佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)背書，她接受CNN訪問時表示，已準備好與應對外部對手的攻勢。

賓州第12國會眾議員選區的民主黨初選，共五人角逐， 溫和派的厄文，苦戰進步派對手...
賓州第12國會眾議員選區的民主黨初選，共五人角逐， 溫和派的厄文，苦戰進步派對手。(美聯社)

「聯合民主黨計畫」的其中一道戰線，是利用拜登2020年投身民主黨總統初選時曾批評李伊對黨不忠，當時雖然讓李伊招致連番撻伐，但「聯合民主黨計畫」如今這項翻舊帳策略卻引火自焚，且已遭受支持李伊的匹茲堡市長蓋尼(Ed Gainey)撰寫公開信砲轟。

蓋尼寫道，「作為代表全州人的民主黨公職人員，我們感到可恥，你們與一個支持百餘個支持叛亂共和黨人的團體及超級政治行動委員會(PAC)合作，攻擊並污衊我黨同僚、眾議員李伊。」

民主黨 眾議員 賓州

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