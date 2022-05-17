我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

拜登密令白宮團隊 進入選舉備戰狀態…要黨內「慎言」

編譯柯立偉／綜合16日電
白宮不具名官員透露拜登已密令白宮人員進入選舉備戰狀態。(美聯社)
白宮不具名官員透露拜登已密令白宮人員進入選舉備戰狀態。(美聯社)

政治新聞網站Axios報導，白宮不具名官員透露拜登已密令白宮人員進入選舉備戰狀態；由於年底期中選舉共和黨聲勢看漲，拜登急於突出兩黨差異，吸引民主黨支持者重新歸隊，並盡可能吸納中立選民，特別是在最高法院可能推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的意見書草稿外洩後，讓拜登覺得能有所發揮。

匿名官員表示，拜登說過這次期中選舉對於民主黨而言風險很高，因此自4月開始，數度在西廂與黨內高層開會時，指示黨內所有官員與議員「慎言」，不要說出一些不當的發言讓共和黨抓住把柄，並向黨內所有同僚傳達「本次選舉至關重要」的訊息。

同時，由於拜登明白本次選舉大環境上對民主黨不利，而主因正與他鮮明的「左派」立場有關，因此希望能把年底的期中選舉定位成「美國價值的選擇」，而非「對拜登施政滿意度的考驗」。

為此，拜登政府的官員正在著手突出拜登就任以來兩年的政績，例如說服選民先前基建法案的通過證實拜登是個良好溝通者，能夠在重大議題凝聚兩黨合作，及1兆9000億元紓困案幫助受疫情打擊的民眾度過經濟難關等；同時並強調共和黨議員提出一些爭議草案。

就在白宮已準備好投入年底選戰之際，最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)草擬供大法官內部討論的意見書草稿外洩，內文指憲法本文及增修條文都未明示「墮胎」受憲法保障，因此不應從憲法的高度保障墮胎權；此事一出立刻引起輿論譁然，直指大法官有意推翻羅訴韋德案，也給了民主黨批評共和黨的一個著力點。

接著拜登在本月初抓住保守勢力雖抬頭，但整體社會對前總統川普「讓美國再度偉大」(MAGA)意識形態仍有防備的心理，宣揚就任以來的政績，並稱川普就任以來國家財政狀況每況愈下，自己總統任內才有力解決財務赤字；拜登在芝加哥的演說中說：「看看我的前任，MAGA意識形態的締造者，他任內每年的財政赤字都比前一年高。」

拜登 民主黨 共和黨

上一則

民主黨進步派眾議員恐大敗 外部團體積極搶位

下一則

「大排擠理論」致紐約水牛城槍案 媒體與政客推一把

延伸閱讀

拜登密令白宮團隊 進入選戰狀態 要黨內「慎言」

拜登密令白宮團隊 進入選戰狀態 要黨內「慎言」
整點快訊／物價漲、員工難找 南加中餐館面臨倒閉潮

整點快訊／物價漲、員工難找 南加中餐館面臨倒閉潮
尹錫悅首次提及參與IPEF 專家看好占主導地位

尹錫悅首次提及參與IPEF 專家看好占主導地位
拜登挺台參與WHA 北京：不得助台拓國際空間

拜登挺台參與WHA 北京：不得助台拓國際空間

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次