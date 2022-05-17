拜登能否繼續民主黨？初選見真章…連賓州老家都被挑戰
對於2022年黨內初選，外界關注焦點普遍集中在前總統川普是否持續主導共和黨。但美聯社報導分析，拜登總統在民主黨內同樣面臨關鍵考驗，就連拜登出生的賓州老家，這次聯邦參議員初選裡，被視為拜登中間派路線接班人的候選人，都面臨獲得佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)背書的進步派候選人來勢洶洶挑戰。
在俄勒岡州，現任民主黨聯邦眾議員薛瑞德(Kurt Schrader)是今年最先獲得拜登背書的初選候選人，但薛瑞德現在面臨黨內進步派激烈挑戰。美聯社報導，民主黨在其他地區的初選也出現類似狀況，黨員對於黨內領導方向、傳遞訊息以及形象認同，常常一頭霧水。
雖然公開批評拜登的民主黨員少之又少，絕大多數民主黨人都表示堅定支持拜登施政計畫，但黨員之間對於民主黨究竟何去何從，明顯出現疑惑。
薛瑞德代表的俄勒岡州第五選區大多屬於偏鄉地區，黨內初選面臨挑戰者為潔米‧麥克洛德-史金納(Jamie McLeod-Skinner)。麥克洛德-史金納說，如果17日初選能夠勝出，將全心全意支持拜登施政計畫。
對於媒體詢問拜登在黨內領導地位是否動搖、黨內分歧是否日漸嚴重，白宮官員回答時刻意淡化處理。
美聯社報導指出，拜登幕僚表示，過去幾周共和黨在全國各地初選頻頻出現黨內人士相互攻擊的狀況，但民主黨初選時則傾向於避開以抹黑手段、昂貴文宣彼此較勁。拜登幕僚也說，拜登背書的俄亥俄州聯邦眾議員候選人布朗(Shontel Brown)便在初選裡脫穎而出，擊敗公開對拜登提出批評的競爭對手。
美聯社報導，愛達荷州、肯塔基州、北卡羅來納州、俄勒岡州及賓州初選都在本周登場，初選結果將反映拜登在黨內的影響力是否消退。
報導指出，拜登今年的施政滿意度表現大多徘徊在40%中段，成績雖然比川普絕大多數執政期間來得好，但拜登如今卻似乎流失了某些民主黨基本支持群眾。拜登盟友擔心的是，年輕選民、少數族裔選民及無黨派獨立選民等拜登核心支持團體，現在可能對拜登施政表現感到沮喪。
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