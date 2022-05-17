拜登能否繼續民主黨？初選見真章…連賓州老家都被挑戰

期中選舉各州初選季，考驗拜登在全國民主黨的領導力。圖為拜登總統11日到關鍵州的農業大州伊利諾州與農民交談。(美聯社)

對於2022年黨內初選，外界關注焦點普遍集中在前總統川普是否持續主導共和黨。但美聯社報導分析，拜登 總統在民主黨 內同樣面臨關鍵考驗，就連拜登出生的賓州老家，這次聯邦參議員初選裡，被視為拜登中間派路線接班人的候選人，都面臨獲得佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)背書的進步派候選人來勢洶洶挑戰。

在俄勒岡州 ，現任民主黨聯邦眾議員薛瑞德(Kurt Schrader)是今年最先獲得拜登背書的初選候選人，但薛瑞德現在面臨黨內進步派激烈挑戰。美聯社報導，民主黨在其他地區的初選也出現類似狀況，黨員對於黨內領導方向、傳遞訊息以及形象認同，常常一頭霧水。

現任民主黨聯邦眾議員薛瑞德是今年最先獲得拜登背書的初選候選人。(美聯社)

雖然公開批評拜登的民主黨員少之又少，絕大多數民主黨人都表示堅定支持拜登施政計畫，但黨員之間對於民主黨究竟何去何從，明顯出現疑惑。

薛瑞德代表的俄勒岡州第五選區大多屬於偏鄉地區，黨內初選面臨挑戰者為潔米‧麥克洛德-史金納(Jamie McLeod-Skinner)。麥克洛德-史金納說，如果17日初選能夠勝出，將全心全意支持拜登施政計畫。

對於媒體詢問拜登在黨內領導地位是否動搖、黨內分歧是否日漸嚴重，白宮官員回答時刻意淡化處理。

美聯社報導指出，拜登幕僚表示，過去幾周共和黨在全國各地初選頻頻出現黨內人士相互攻擊的狀況，但民主黨初選時則傾向於避開以抹黑手段、昂貴文宣彼此較勁。拜登幕僚也說，拜登背書的俄亥俄州聯邦眾議員候選人布朗(Shontel Brown)便在初選裡脫穎而出，擊敗公開對拜登提出批評的競爭對手。

賓州民主黨參議員初選，被看好的候選人之一是現任副州長費特曼，遇到黨內多人挑戰。(美聯社)

美聯社報導，愛達荷州、肯塔基州、北卡羅來納州、俄勒岡州及賓州初選都在本周登場，初選結果將反映拜登在黨內的影響力是否消退。

報導指出，拜登今年的施政滿意度表現大多徘徊在40%中段，成績雖然比川普絕大多數執政期間來得好，但拜登如今卻似乎流失了某些民主黨基本支持群眾。拜登盟友擔心的是，年輕選民、少數族裔選民及無黨派獨立選民等拜登核心支持團體，現在可能對拜登施政表現感到沮喪。