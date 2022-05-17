誰是通膨元凶？拜登槓貝佐斯 喊話最富公司乖乖繳稅

亞馬遜創辦人貝佐斯批評拜登政府，將企業稅及國債與通膨掛勾是「誤導」；拜登總統近日則在演說及推文上表示，「想要降低通膨嗎？那就讓最富有的公司繳納他們應付的稅率吧！」（路透）

全國正處於40年來高位的通膨，亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)15日在推特上批評，拜登 政府將企業稅及國債與通膨掛勾「誤導」，並認同支出法案恐推高通膨的說法；貝佐斯的說法引來與白宮 的唇槍舌戰，而提高企業稅率是否能夠降低通膨，學界則有各自的不同看法。

拜登總統近日在演說及推文上表示，財政赤字在他任內創紀錄下降，必能為國際民勝帶來正面影響，還說：「想要降低通膨嗎？那就讓最富有的公司繳納他們應付的稅率吧！」

貝佐斯15日在推特上表示，企業稅與通膨是個別問題，政府將兩件是混為一談是「誤導性發言」；貝佐斯還說，拜登提出的支出法案形同為已經過熱且嚴重通膨的經濟體火上加油，傷害最大的是經濟最弱勢的民眾，但只有國會參議員曼欽(Joe Manchin)正試圖阻止此事發生。

貝佐斯表示，政府的「誤導性發言」對於改善經濟體質沒有幫助。

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)16日反駁貝佐斯，表示「中產階級家庭面臨長期通膨、高成本之苦，而不需多加思索，就能理解為何地球上最富有的人之一，會反對嘉惠中產家庭的經濟政策，還有要求最富有的個人及企業支付合理稅率，以締造歷史性減債這件事。」

貝茲還說，貝佐斯的發言剛好就在拜登會見包括亞馬遜在內的工會人士之後，因此會有此言論「並不意外」。

貝佐斯對此於16日繼續反駁，指白宮「有意識的混淆視聽」，因為他們知道通膨對經濟弱勢者傷害最大，但是通膨與工會及富翁都沒有關係。

對於提高企業稅能否降低通膨，美國企業研究所(AEI)經濟學者斯特蘭(Michael Strain)表示，這會降低企業支出，進而影響需求，讓物價出現向下壓力；前財政部長桑默斯(Larry Summers)也對增稅抑制通膨的概念表示認同。

不過斯特蘭表示，增稅抑制通膨並非立竿見影，且幅度有限；柏克萊加州大學經濟學者奧爾巴赫(Alan Auerbach)則說，提高企業稅會壓抑企業投資能力，影響產能，因此從長期來看，甚至可能讓物價更加上揚。