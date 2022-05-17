我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

白宮解決奶荒 允亞培奶粉廠復工、開放進口配方奶

編譯林梅婕／綜合16日電
嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐新社）
嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐新社）

近日全美嬰兒配方奶粉大缺，聯邦政府16日達成一項協議，允許配方奶粉製造商「亞培」(Abbott Laboratories)恢復在密西西比州工廠的營運，不過還需至少兩個月的作業時間；因此聯邦政府將開放國外進口的配方奶粉，並呼籲配方奶粉製造商及原料供應商持續增產，協助撐過亞培工廠復工的過渡期。

這項協議也載明，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和亞培工廠在恢復營運的作業期間所須遵守的法律程序；亞培聲稱，按此協議恢復生產後，商品仍需八至十周的時間才能上架，且需要FDA批准。

由於亞培在密州史特爾吉斯(Sturgis)的工廠所生產的配方奶粉於今年2月疑似受到污染而召回，才引發這次供應鏈的缺貨危機；協議指出，亞培必須與公司外部的專家配合，更新作業標準並減少細菌污染。

嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐...
嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐新社）

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)也將咎責矛頭指向亞培，並透過「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)表示，「這家生產商的市占率似乎高達40%，但這樣大的一家廠商卻搞砸了」。

FDA也在16日晚間宣布開放更多配方奶粉進口，並以聲明表示：「當局將不反對進口國外市場上一些特定的嬰兒配方奶粉產品。欲進口到美國的奶粉製造商應向FDA提交申請資料，如食品標籤和安全檢測報告，以供安全性審核和營養成分的評估。」

此外，FDA局長卡利夫(Robert Califf)也聲稱已與數家奶粉製造商和原料供應商聯繫，額外提升配方奶粉的產能，白宮官員表示：「白宮持續和四大主要配方奶粉製造商，利潔時集團(Reckitt Benckiser Group)、亞培、雀巢(Nestle)和百利高公司(Perrigo Co)聯繫，確保物流和供應順暢並持續增產。」

嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐...
嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐新社）

FDA 白宮 聯邦政府

上一則

去年買預售屋 今年房貸利率翻倍「每月多繳數百元」

下一則

美新冠病歿破百萬 相當於連336天遭遇911恐襲

延伸閱讀

烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束 亞速工廠士兵撤俄占領區

烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束 亞速工廠士兵撤俄占領區
眼看共和黨將掌國會 拜登找王牌律師備戰「翻舊帳」

眼看共和黨將掌國會 拜登找王牌律師備戰「翻舊帳」
解奶荒 眾院下周表決放寬限制 拜登承諾幾周內補貨

解奶荒 眾院下周表決放寬限制 拜登承諾幾周內補貨

WIC家庭占半數嬰兒奶需求 農業部放寬免費購買範圍

WIC家庭占半數嬰兒奶需求 農業部放寬免費購買範圍

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次