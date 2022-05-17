白宮解決奶荒 允亞培奶粉廠復工、開放進口配方奶

嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐新社）

近日全美嬰兒配方奶粉大缺，聯邦政府 16日達成一項協議，允許配方奶粉製造商「亞培」(Abbott Laboratories)恢復在密西西比州工廠的營運，不過還需至少兩個月的作業時間；因此聯邦政府將開放國外進口的配方奶粉，並呼籲配方奶粉製造商及原料供應商持續增產，協助撐過亞培工廠復工的過渡期。

這項協議也載明，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )和亞培工廠在恢復營運的作業期間所須遵守的法律程序；亞培聲稱，按此協議恢復生產後，商品仍需八至十周的時間才能上架，且需要FDA批准。

由於亞培在密州史特爾吉斯(Sturgis)的工廠所生產的配方奶粉於今年2月疑似受到污染而召回，才引發這次供應鏈的缺貨危機；協議指出，亞培必須與公司外部的專家配合，更新作業標準並減少細菌污染。

嬰兒配方奶粉缺貨，白宮將雙管齊下解決，允許亞培奶粉廠復工，並開放進口配方奶。（歐新社）

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)也將咎責矛頭指向亞培，並透過「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)表示，「這家生產商的市占率似乎高達40%，但這樣大的一家廠商卻搞砸了」。

FDA也在16日晚間宣布開放更多配方奶粉進口，並以聲明表示：「當局將不反對進口國外市場上一些特定的嬰兒配方奶粉產品。欲進口到美國的奶粉製造商應向FDA提交申請資料，如食品標籤和安全檢測報告，以供安全性審核和營養成分的評估。」

此外，FDA局長卡利夫(Robert Califf)也聲稱已與數家奶粉製造商和原料供應商聯繫，額外提升配方奶粉的產能，白宮 官員表示：「白宮持續和四大主要配方奶粉製造商，利潔時集團(Reckitt Benckiser Group)、亞培、雀巢(Nestle)和百利高公司(Perrigo Co)聯繫，確保物流和供應順暢並持續增產。」