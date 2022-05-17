川普卸任後首受訪 再當第一夫人？梅蘭妮亞：永不說不

前第一夫人梅蘭妮亞‧川普中暗示，不排除回鍋當第一夫人。(Getty Images)

前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普 (Melania Trump)在15日播出的「福斯新聞」(Fox News)專訪中暗示，不排除回鍋當第一夫人。

這是梅蘭妮亞在前總統夫婿川普卸任後首次受訪，她離開白宮 時，親密友人曾透露，梅蘭妮亞反對川普再次參選，也沒有意願回到白宮；川普之後受訪時否認前述說詞，斥為「假新聞」。

梅蘭妮亞本月上旬接受福斯主持人赫格斯(Pete Hegseth)專訪，福斯新聞13日晚釋出有關梅蘭妮亞談嬰兒配方奶粉短缺的問答部分，完整訪談15日播出。

梅蘭妮亞在訪問中，談及離開華府後的生活過得很好。

當她被問到白宮是否會再次成為她的家時，梅蘭妮亞委婉答道：「我喜歡華府，我知道它與其他城市以截然不同的方式運作；能當美國第一夫人是我的榮幸，我認為我們在川普政府四年期間達成許多成就，永不說不(Never say never)。」

梅蘭妮亞表示，她享受第一夫人的角色並打理白宮，雖然也遭受不少批評。

梅蘭妮亞曾在2018年穿著寫有「我真的不在乎，你在乎嗎？」(I really don't care, do u?)字樣的綠色風衣，前往邊境拘留中心探視非法移民兒童；她多年後在專訪中澄清，那段話是要告訴批評她的「左派媒體和人們」，不是針對非法兒童。

梅蘭妮亞對於再任第一夫人說得保守，反觀川普屢次暗示他將在2024年總統大選再披戰袍。

川普去年接受英國「GB News」訪問，被問道是否會再參選時說：「我愛我們的國家，如果你愛國，就沒有選擇，這不成問題。」