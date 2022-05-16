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被強暴致孕也要生…內布拉斯加州 擬推最嚴墮胎禁令

編譯徐薏茹／綜合15日電
內布拉斯加州共和黨州長芮基茲。(美聯社)
內布拉斯加州共和黨州長芮基茲。(美聯社)

內布拉斯加州共和黨籍州長芮基茲(Pete Ricketts)15日表示若聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，他將召開特別議會，通過全面的墮胎禁令；另外還談到即使是強暴或亂倫而得的胎兒也應該受到保護。

芮基茲在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目中，被問到是否應該要求遭性侵懷孕的女性留下肚中小孩，他回答：「內布拉斯加反對墮胎，我相信生命始於受孕，他們也是孩子，如果糟糕的憲法判例羅訴韋德案被最高法院推翻，這正是我們希望的，在內布拉斯加這裡，我們將進一步行動來保護那些尚未出生的孩子。」

主持人追問：「包括強暴或亂倫的案例？」芮基茲回答：「是的，他們也是小孩。」

芮基茲接著說若「羅訴韋德案」被推翻，將與該州議長召開特別議會，討論保護未出世胎兒的舉措。

全美十幾州設有「自動生效法」(Trigger Laws)，意即「羅訴韋德案」若被推翻，墮胎將立即被禁止，內布拉斯加州上個月幾乎通過類似法律。

該州議會並未通過議案「內布拉斯加生命保護法案」(Nebraska Human Life Protection Act)，該議案禁止墮胎，強暴與亂倫的案例也不例外，違法的醫生將受到刑事處分；原定若是最高法院推翻「羅訴韋德案」，或者國會通過法律授予各州權力管制墮胎，或憲法修改，該議案便會立即生效。

芮基茲在「美國國情」節目中表示：「到頭來，我認為各州的選民，當然內布拉斯加州也是如此，他們會自己做決定，別州的人可以有影響力，但最終，內布拉斯加人會自己看著辦，為自己的州做決定。」

內布拉斯加州 墮胎 性侵

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