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疫情緩、舞弊論影響 期中選舉「郵寄投票」熱潮退燒

編譯洪毅／綜合15日電
2020年的通信投票的熱潮減退，多數選民依然喜歡親自到投票站投票。圖為3日在俄亥俄州兩黨初選投票時，不少人親自投票。(Getty Images)
2020年的通信投票的熱潮減退，多數選民依然喜歡親自到投票站投票。圖為3日在俄亥俄州兩黨初選投票時，不少人親自投票。(Getty Images)

今年11月的期中選舉，全美部分地區的兩黨初選已經開跑，而隨著新冠疫情擔憂消褪，部分地區拉高投票門檻，以及選舉舞弊指控等餘波盪漾下，相較於2020年總統大選，郵寄投票的趨勢出現大幅驟降。

例如在本次初選競爭最激烈的喬治亞州，截至12日只有約8萬5000人申請24日的初選郵寄投票，而在2020年初選時，申請郵寄選票者高達100萬人；此外，已經前往投票站提前投票的民眾則已經有30萬5000人，是2018年初選人數的三倍。

除喬治亞州外，在本月舉行初選的印第安納州、俄亥俄州和西維吉尼亞等州的郵寄選票數量也是較2020年大幅下降，回落到接近2018年初選的水準。

儘管此數字不能反映真正大選時的投票趨勢，因為屆時投票站可能將前排起長長的人龍，而拉高郵寄選票的意願；但是這些數字依然反映出，2020年大選的郵寄選票熱潮迅速退燒，當時郵寄選票的比率從2016年大選的24.5%增至43%。

麻省理工學院政治學教授史都華(Charles Stewart III)表示，去年的維吉尼亞州長選舉，郵寄選票比率較2015年的州長選舉高一些，但是大幅低於2020年大選的比例，說明「選舉有回復到過去的樣態的趨勢」。

2020年的通信投票的熱潮，來的急，去的快。多數選民依然喜歡親自到投票站投票。圖...
2020年的通信投票的熱潮，來的急，去的快。多數選民依然喜歡親自到投票站投票。圖為3日在俄亥俄州兩黨初選投票時，不少人親自投票。(美聯社)

隨著對新冠疫情的恐慌緩解，郵寄投票的人數下降可在預期之內；不過選務人士過去曾認為，當選民感受到郵寄投票如此便利之後，郵寄投票應該仍會繼續大行其道才是，但數字表明恐怕並非如此。

造成郵寄投票趨勢大減的其他原因，包括前總統川普的選舉舞弊論雖然不受認可，但是依然衝擊選民對郵寄投票的信心，以及在這樣的餘波下，部分州因應疫情而降低的郵寄投票申請門檻再次拉回，甚至提高等，此舉是部分州為投票權設障礙的爭議點之一。

遭到川普大力質疑選舉有舞弊的喬治亞州就是其中之一，郵寄選票不再接受網路申請，而是採用須本人簽名的紙本申請；外界也關注喬治亞州郵寄投票申請的拒絕率，而截至目前為止，拒絕率約1.2%，略高於2020年初選，不過低於2018年初選時的比率。

投票 喬治亞州 疫情

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