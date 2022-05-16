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眼看共和黨將掌國會 拜登找王牌律師備戰「翻舊帳」

編譯洪毅／綜合15日電
拜登任命曾為歐巴馬政府抵禦2012年「班加西事件」攻訐的索柏(右)，為「總統特別法律顧問」。(Getty Images)
拜登任命曾為歐巴馬政府抵禦2012年「班加西事件」攻訐的索柏(右)，為「總統特別法律顧問」。(Getty Images)

共和黨有望在11月的期中選舉有所斬獲，甚至有一舉拿下國會兩院多數的可能性；「紐約時報」報導，為避免共和黨人在國會席次增加後對拜登政府「翻舊帳」，拜登任命曾為歐巴馬政府抵禦2012年「班加西事件」攻訐的索柏(Richard A. Sauber)為「總統特別法律顧問」。

消息人士向紐時表示，這項任命由拜登與白宮法律顧問唐娜‧拉穆斯(Dana Remus)共同促成，目的是應對拜登及其政府團隊或家人可能面臨的傳票或其他事項等，索柏預計再過幾周就會到白宮任職；至於「總統特別法律顧問」的頭銜，反映出白宮預期，索柏未來將處理重要性甚高的事務。

白宮法律顧問唐娜‧拉穆斯(中)3月在國會出席聽證。(美聯社)
白宮法律顧問唐娜‧拉穆斯(中)3月在國會出席聽證。(美聯社)

消息人士說，而拉穆斯目前正在與拜登的個人律師包爾(Bob Bauer)商討工作分配，且相關對話已持續數月，目的是要釐清白宮律師與個人律師的權責，避免工作出現混淆，侵蝕拜登擁有的行政特權，以及確保不要讓由納稅人資助聘用的律師辦理的事務越界等。

索柏是資深的白領事務律師，曾任司法部檢察官，目前任退伍軍人部首席律師；客戶包括2011年時面臨調查的前證券交易委員會(SEC)主席瑪麗·沙皮諾(Mary L. Schapiro)，也是2012年共和黨就班加西事件發起調查時，時任駐聯合國大使蘇珊·萊斯(Susan Rice)的律師。

不論是基於對兩次彈劾前總統川普的報復，對拜登嚴格防疫等政策的質疑，還是其次子杭特(Hunter Biden)的揮之不去的醜聞，或是對如首席防疫顧問佛奇(Anthony S. Fauci)等官員高度不滿等，都讓民主黨人有理由懷疑，共和黨得勢後可能將對拜登本人、或其家人或團隊「開刀」。

事實上，共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)去年底就曾表示，由於眾院民主黨人兩次彈劾川普，「不論理由是否充分，眾院共和黨人恐怕將面臨巨大的、應該彈劾拜登的壓力。」

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