我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

墮胎權攻防 堪薩斯、肯塔基等多州擬直接修州憲

編譯潘勛／綜合14日電
民眾在洛杉磯市政府附近聚集，支持婦女享有墮胎權利。(Getty Images)
民眾在洛杉磯市政府附近聚集，支持婦女享有墮胎權利。(Getty Images)

最高法院蓄勢在夏天推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前例，各州州議會已提出成千上百條有關墮胎權法案，但有幾個州更進一步，想由州憲永久禁止或保護女性墮胎權，接下來數月將分別提案，交由民眾投票，改變墮胎在各州的地位。

華盛頓郵報14日報導，目前擬修州憲限制或禁止墮胎的有堪薩斯及肯塔基州；佛蒙特則首開先例，想由州憲保護墮胎權；至少12州州議會今年已提案，接下來幾個月就州憲有關墮胎權條文，交由民眾票決；墮胎權倡議人士及專家指出，兩黨主政各州對此付出心力可望大增。

圖為示威者躺在曼哈頓街頭。(Getty Images)
圖為示威者躺在曼哈頓街頭。(Getty Images)

日前最高法院意見書草案洩出不久，加州州長紐森(Gavin Newsom)就表示，將與民主黨籍州議員共事修訂州憲，「加州不會坐視全國女性的權利被剝奪」。

交由州民投票而修訂州憲，跟最高法院判定羅訴韋德案，或者各州議會今年通過的數十條墮胎權法案不同，是訴諸直接民意，決定各州墮胎權。

支持、反對墮胎兩造已大規模動員；例如在堪薩斯州，政治行動委員會已公布籌到100萬元經費，用來造勢，8月就州憲墮胎權條文投票，堪州反墮胎及支持墮胎民意約為二比一；肯塔基及佛蒙特兩州則在11月投票。

專家指出，由州憲限制或保護墮胎權，除非由國會通過禁止或保護墮胎權法，不然幾乎就無法逆轉；州憲跟州法不一樣；要修訂州法，只要州議會多數黨更換，就能提出，但州憲修訂一般都要耗時多年，才能交由公民複決。

在密西根州，支持墮胎權人士已蒐集簽名，準備像佛蒙特州一樣，在11月投票時修訂州憲保護墮胎權；組辦方表示，最高法院意見草案流出，讓支持者反制動力更強，到7月11日必需取得42萬5059份有效簽名。

由州憲規定墮胎權據估攻防會十分激烈、兩極化；例如在佛蒙特，反墮胎人士援引優生學說詞，批評墮胎權不設限，等於讓人得以對下一代有什麼生物特徵，挑三揀四。

墮胎 投票 加州

上一則

烏克蘭反攻 俄軍撤出哈爾科夫 烏東持續激戰

下一則

紐約揚克斯市快閃搶案 4嫌劫走10萬元珠寶

延伸閱讀

萬人挺墮胎權 全美380場遊行 會師華府

萬人挺墮胎權 全美380場遊行 會師華府
路州取消起訴墮胎婦女 反墮胎眾議員撤提案

路州取消起訴墮胎婦女 反墮胎眾議員撤提案
紐森新支出計畫 將協助外州婦女支付墮胎費

紐森新支出計畫 將協助外州婦女支付墮胎費
打造新州成「墮胎庇護地」墨菲要擴大服務 健保承擔

打造新州成「墮胎庇護地」墨菲要擴大服務 健保承擔

熱門新聞

專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係