墮胎權攻防 堪薩斯、肯塔基等多州擬直接修州憲

民眾在洛杉磯市政府附近聚集，支持婦女享有墮胎權利。(Getty Images)

最高法院蓄勢在夏天推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前例，各州州議會已提出成千上百條有關墮胎 權法案，但有幾個州更進一步，想由州憲永久禁止或保護女性墮胎權，接下來數月將分別提案，交由民眾投票 ，改變墮胎在各州的地位。

華盛頓郵報14日報導，目前擬修州憲限制或禁止墮胎的有堪薩斯及肯塔基州；佛蒙特則首開先例，想由州憲保護墮胎權；至少12州州議會今年已提案，接下來幾個月就州憲有關墮胎權條文，交由民眾票決；墮胎權倡議人士及專家指出，兩黨主政各州對此付出心力可望大增。

圖為示威者躺在曼哈頓街頭。(Getty Images)

日前最高法院意見書草案洩出不久，加州 州長紐森(Gavin Newsom)就表示，將與民主黨籍州議員共事修訂州憲，「加州不會坐視全國女性的權利被剝奪」。

交由州民投票而修訂州憲，跟最高法院判定羅訴韋德案，或者各州議會今年通過的數十條墮胎權法案不同，是訴諸直接民意，決定各州墮胎權。

支持、反對墮胎兩造已大規模動員；例如在堪薩斯州，政治行動委員會已公布籌到100萬元經費，用來造勢，8月就州憲墮胎權條文投票，堪州反墮胎及支持墮胎民意約為二比一；肯塔基及佛蒙特兩州則在11月投票。

專家指出，由州憲限制或保護墮胎權，除非由國會通過禁止或保護墮胎權法，不然幾乎就無法逆轉；州憲跟州法不一樣；要修訂州法，只要州議會多數黨更換，就能提出，但州憲修訂一般都要耗時多年，才能交由公民複決。

在密西根州，支持墮胎權人士已蒐集簽名，準備像佛蒙特州一樣，在11月投票時修訂州憲保護墮胎權；組辦方表示，最高法院意見草案流出，讓支持者反制動力更強，到7月11日必需取得42萬5059份有效簽名。

由州憲規定墮胎權據估攻防會十分激烈、兩極化；例如在佛蒙特，反墮胎人士援引優生學說詞，批評墮胎權不設限，等於讓人得以對下一代有什麼生物特徵，挑三揀四。