大法官湯瑪斯談洩密案：它像「不忠」讓信任永遠消失了

大法官湯瑪斯說，意見書草稿外洩，破壞了互信，最高法院再難回到從前。(美聯社)

大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)13日晚間在達拉斯一項會議上表示，推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)意見草案外洩，對最高法院造成了無可彌補的損害，破壞了成員之間的信任，它就像是「不忠」，「現在，那種信任永遠消失了。」

湯瑪斯說：「當你失去這種信任時，尤其是在我所在的機構，它會從根本上改變這個機構。你會開始覺得緊張不安。」

「政治」(Politico)網站月初獨家取得大法官裁決意見草稿，報導最高法院將以保守派大法官多數推翻1973年確立的「羅訴韋德案」裁決，限縮保障婦女墮胎 選擇權；此報導刊出後，震驚全美。

湯瑪斯提到，最高法院現在的情況，與2005年首席大法官羅伯茲 (John Roberts)上任前11年沒有任何人事變動的最高法院，形成鮮明對比。「這不是那個時代的法院，」他說，「那時我們彼此信任；我們可能像個功能失調的家庭，但還是個家庭。」

2005年以來，最高法院大法官發生了很多變化，只有即將退休的大法官布萊爾(Stephen G. Breyer)和湯瑪斯尚未更換。

湯瑪斯是在美國企業研究所(American Enterprise Institute)、曼哈頓研究所(Manhattan Institute)和胡佛研究所(Hoover Institution)等智庫贊助的會議中，進行對談並答覆聽眾提問時，做上述表示。此會議意圖「重新審視美國社會、種族和經濟不平等問題」 。

示威者在紐約市舉著保守派大法官的頭像。(路透)

湯瑪斯還談到近來有保守派大法官在住家前遭民眾抗議事件，他表示，左派採取了保守派不會採用的策略；「當事情不順時，你不會去大法官的住家，不會在餐廳攻擊正在吃飯的人、對他們扔東西；我們不會暴怒，我們有責任始終採取適當行動，而非以牙還牙。」

現年73歲的湯瑪斯，是在1991年獲提名確認，也是目前最高法院任職時間最長的大法官，他一直是羅訴韋德案的強烈反對者。幾十年來，持續對於憲法保護墮胎權一事持反對意見。