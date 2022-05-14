馬斯克想付10億「分手費」 推特或可要求多賠幾十億

馬斯克若不收購推特，付10億元分手費不一定能擺平，推特可告馬斯克違約。(Getty Images)

全球首富馬斯克 13日發推特 貼文表示，暫停收購社群媒體 推特一案，理由是他研究後發現，推特上假帳號不止該社媒聲稱的僅5%，雖然後來他再發文表示仍有意收購，但外界分析他若不買推特，事情絕非僅付10億元違約費那麼簡單，除他可能得付更多「分手費」外，外界猜測他其他方面恐出了麻煩。

CNBC財金頻道報導，馬斯克與推特4月達成收購協議時曾制定條款，說可以付「反向分手費」10億元而停止收購，但事情沒那麼簡單；律師表示，推特最近市值蒸發逾90億元，推特可以興訟，指馬斯克收購案造成傷害，叫馬斯克再多付個幾十億元賠償金，當然合約規定的10億元照收不誤。

CNBC推測，馬斯克喊卡的理由很可能是覺得買貴了，要推特降低收購總價；推特13日單日股價跌逾8%，自馬斯克揚言以每股54.20元收購以來，總掉價約23%，當然，跌跌不休的原因之一是科技類股全面疲軟。

其他投資人有意加入馬斯克一起買下推特，但覺得價格太貴，讓他受到壓力；馬斯克正與外界投資人就股價及優先融資談判，以降低個人收購推特的整體資金風險。假如他真能讓推特降價出手，那麼外部投資金可以在推特重新上市或轉售時，取得更大收益。

馬斯克雖再發文稱自己仍致力於收購，但鑑於他的金雞母、電動車特斯拉股價4月帳面失血約24%，如果他相信特斯拉下跌跟收購推特有關，若再執意買下去，此中利弊得失大到超過要付的10億元分手費，以及其他上法院打官司敗訴得付的賠償損失，他可能還是認為不買更為明智。

但馬斯克可能得付出聲譽受損的代價，有此前科，未來別的公司可能不願冒風險跟馬斯克談收購。

推特公司也可能與馬斯克再談判，降低總售價，畢竟此外更佳選項不多；公司也不想上法院打耗時很久的官司；今年以來，同類的社群媒體如臉書、Snap價值都猛掉，眼下沒其他人願出比馬斯克更高的價錢來買；員工也可能覺得公司前途不明朗而出走；推特最明智的抉擇就是降價再與馬斯克談收購。