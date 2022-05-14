馬斯克清晨突推文「暫時擱置收購」 推特股價重挫近10%

世界首富馬斯克13日凌晨發布推文，表示在確實釐清推特機器人水軍與假帳號之前，他提出的440億元收購案「暫時擱置」。(路透)

世界首富馬斯克 (Elon Musk)13日清晨無預警發布推文，表示在釐清推特 (Twitter)機器人水軍與假帳號之前，他提出的440億元收購案「暫時擱置」；儘管馬斯克之後表示「依然致力於收購推特」，但是已讓外界認為這宗收購案有規模縮水、甚至胎死腹中之虞，讓推特股價 重挫近10%。

馬斯克在東部時間13日上午5時44分發布推文，表示：「對推特的收購案暫時擱置，直到有更多細節支持，推特上的機器人水軍跟假帳號確實只占整體用戶不到5%為止」。

儘管兩個小時後，馬斯克再度發推文稱「依然致力於收購推特」，但13日推特股價依然重挫9.69%至每股40.72元，遠低於馬斯克提出、每股54.2元的收購價，顯示市場懷疑交易案是否可能縮水、甚至以破局收場。

不合常理…早放棄盡責查證

華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，馬斯克的第二則推文是在律師的請求下做出；報導還指馬斯克首則推文不論從時間點還是內容來看，都是「不合常理的」，因為馬斯克已簽下收購合約，並在合約中明指放棄對推特進行詳細的盡責查證，也就是詳細評估收購對象的狀況。

消息人士表示，直到13日之前，馬斯克都明顯致力於推動收購案進行，沒有要重新協商的跡象，但馬斯克也確實更擔心平台上的水軍及假帳號問題。

不過由於馬斯克已放棄對推特進行詳細的盡責查證，讓他很難以推特淡化水軍及假帳號嚴重性為由退出收購；如果收購案最終還是破局，馬斯克可能得向推特支付10億元的賠償，具體數字取決於破局理由，例如推特低估水軍及假帳號是否構成違約的法律戰等。

意在殺價？市場估計想砍20%

固然馬斯克關注推特上的水軍及假帳號問題已久，不過英國金融機構Hargreaves Lansdown分析師史崔特(Susannah Streeter)說，馬斯克以「維護言論自由」為主因提出收購，故會讓外界懷疑馬斯克的推文是否為其真意。

市場有聲音認為，馬斯克此舉的真意是在「殺價」，投行Truist Securities分析師史夸西(Youssef Squali)就表示，他估計馬斯克可能會將收購價砍價約15%至20%，也就是每股的收購價可能降至43元至46元，緩解資金壓力。