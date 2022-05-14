我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

馬斯克清晨突推文「暫時擱置收購」 推特股價重挫近10%

編譯洪毅／綜合13日電
世界首富馬斯克13日凌晨發布推文，表示在確實釐清推特機器人水軍與假帳號之前，他提出的440億元收購案「暫時擱置」。(路透)
世界首富馬斯克13日凌晨發布推文，表示在確實釐清推特機器人水軍與假帳號之前，他提出的440億元收購案「暫時擱置」。(路透)

世界首富馬斯克(Elon Musk)13日清晨無預警發布推文，表示在釐清推特(Twitter)機器人水軍與假帳號之前，他提出的440億元收購案「暫時擱置」；儘管馬斯克之後表示「依然致力於收購推特」，但是已讓外界認為這宗收購案有規模縮水、甚至胎死腹中之虞，讓推特股價重挫近10%。

馬斯克在東部時間13日上午5時44分發布推文，表示：「對推特的收購案暫時擱置，直到有更多細節支持，推特上的機器人水軍跟假帳號確實只占整體用戶不到5%為止」。

儘管兩個小時後，馬斯克再度發推文稱「依然致力於收購推特」，但13日推特股價依然重挫9.69%至每股40.72元，遠低於馬斯克提出、每股54.2元的收購價，顯示市場懷疑交易案是否可能縮水、甚至以破局收場。

不合常理…早放棄盡責查證

華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，馬斯克的第二則推文是在律師的請求下做出；報導還指馬斯克首則推文不論從時間點還是內容來看，都是「不合常理的」，因為馬斯克已簽下收購合約，並在合約中明指放棄對推特進行詳細的盡責查證，也就是詳細評估收購對象的狀況。

消息人士表示，直到13日之前，馬斯克都明顯致力於推動收購案進行，沒有要重新協商的跡象，但馬斯克也確實更擔心平台上的水軍及假帳號問題。

不過由於馬斯克已放棄對推特進行詳細的盡責查證，讓他很難以推特淡化水軍及假帳號嚴重性為由退出收購；如果收購案最終還是破局，馬斯克可能得向推特支付10億元的賠償，具體數字取決於破局理由，例如推特低估水軍及假帳號是否構成違約的法律戰等。

意在殺價？市場估計想砍20%

固然馬斯克關注推特上的水軍及假帳號問題已久，不過英國金融機構Hargreaves Lansdown分析師史崔特(Susannah Streeter)說，馬斯克以「維護言論自由」為主因提出收購，故會讓外界懷疑馬斯克的推文是否為其真意。

市場有聲音認為，馬斯克此舉的真意是在「殺價」，投行Truist Securities分析師史夸西(Youssef Squali)就表示，他估計馬斯克可能會將收購價砍價約15%至20%，也就是每股的收購價可能降至43元至46元，緩解資金壓力。

推特股價重挫近10%。(路透)
推特股價重挫近10%。(路透)

馬斯克 推特 股價

上一則

潘斯喬州州長初選挺坎普 再與川普決裂

下一則

國防生產法救急？全美嬰兒奶粉荒 眾院調查

延伸閱讀

馬斯克買推特變來變去 想付10億「分手」沒那麼容易

馬斯克買推特變來變去 想付10億「分手」沒那麼容易
馬斯克又一高招 特斯拉轉押印尼分散供應鏈風險

馬斯克又一高招 特斯拉轉押印尼分散供應鏈風險
收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫
馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
社安金支票明年可望上調8.6%，為1981年以來最大漲幅，領取人平均增加142元。(美聯社)

社安金明年可能調升8.6% 42年最高 平均增142元

2022-05-12 01:13
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國