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感念繼父年輕從古巴移民來美精神 貝佐斯頒獎落淚

編譯徐薏茹／綜合13日電
亞馬遜公司創辦人貝佐斯日前在紐約頒發艾利斯島自由女神像獎時，感念繼父16歲從古巴逃美體現的移民精神，不禁潸然落淚。(取自艾利斯島自由女神像基金會Instagram帳號)
亞馬遜公司創辦人貝佐斯日前在紐約頒發艾利斯島自由女神像獎時，感念繼父16歲從古巴逃美體現的移民精神，不禁潸然落淚。(取自艾利斯島自由女神像基金會Instagram帳號)

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)日前在紐約代表主辦單位向繼父米奎爾．麥可．貝佐斯(Miguel (Mike) Bezos)頒發「自由女神-艾利斯島獎」(Statue of Liberty-Ellis Island Awards)時指出，父親因「體現移民故事的核心精神」獲得此殊榮；他談到父親16歲從古巴移民到美國打拚的經歷，忍不住落淚。

貝佐斯表示麥可(原古巴名米奎爾)在卡斯楚(Fidel Castro)掌權古巴後為「爭求更好的生活」離開故鄉，他說：「我認為在每位移民身上你也能發現深刻的樂觀與韌性。」

麥可與貝佐斯生母賈克琳(Jacklyn Bezos)結婚後對他視如己出，呵護有加。

卡斯楚掌權古巴後，麥可移民到美國，並且讓父親的木材廠走向國際化。他大學畢業後到艾克森美孚(Exxon)工作，並且在貝佐斯成立亞馬遜時提供24萬5573元啟動資金。

貝佐斯說：「每位來到這個國家的移民都有自己獨特的故事。」他描述移民背後都各有辛酸，但都對美國抱持信念，相信能在這個國家創造機會，「這無疑是我父親的故事，他來自古巴聖地牙哥，當時16歲，不會說英語，他必須開拓自己的路」。

貝佐斯說，父親辛勤努力，為人親切溫暖，他們手足「沒有比這更好的榜樣」了，麥可隨後登上台領獎，親吻兒子致意。

貝佐斯的生父名叫泰德．喬根森(Ted Jorgensen)，父母在他出生後不久後離異，母親賈克琳1968年與麥可再婚，婚後數月內領養當時四歲的貝佐斯，將他當作親生兒子撫養。

貝佐斯1999年接受「連線」(Wired)雜誌訪問曾被問及生父的事情，他回答：「我的爸爸(麥可)就是我真正的父親。」

談到過去對貝佐斯亞馬遜事業的投資，麥可說：「我們很幸運，一直在海外生活並且積攢了幾分錢，所以我們才能夠當個天使投資人，其他事情大家都知道了。」

貝佐斯 移民 古巴

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