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潘斯喬州州長初選挺坎普 再與川普決裂

記者胡玉立／綜合報導
前副總統潘斯支持喬治亞州州長坎普連任，與川普立場不同。圖為潘斯在南卡州出席募款活動。(美聯社)
前副總統潘斯支持喬治亞州州長坎普連任，與川普立場不同。圖為潘斯在南卡州出席募款活動。(美聯社)

前副總統潘斯(Mike Pence)將在23日、喬治亞州共和黨初選投票前一天，為現任共和黨州長坎普(Brian Kemp)站台催票。由於川普支持的州長候選人是喬治亞州前聯邦參議員普度(David Perdue)，潘斯決定力挺坎普，被視為是他與前總統川普迄今最重大的政治決裂。

坎普競選團隊13日宣布，潘斯將在23日現身造勢集會催票；由於坎普拒絕配合川普推動2020年大選結果，川普在24日的黨內初選中支持普度，並大力攻擊坎普。潘斯支持坎普，與川普明顯唱反調。潘斯聲明指出，「我很自豪能全力支持坎普再任四年喬治亞州州長。」

喬治亞州州長坎普競選連任，獲得前副總統潘斯支持。圖為坎普參加共和黨內初選辯論。(...
喬治亞州州長坎普競選連任，獲得前副總統潘斯支持。圖為坎普參加共和黨內初選辯論。(美聯社)

潘斯被認為可能出馬競選2024年總統，或許會與川普直接對決；近來他已與川普保持距離，還點名批評川普。這位前國會議員和印第安納州長2月表示，川普堅稱副總統有權單方推翻2020年大選結果的說法「錯誤」。

他另曾在一場共和黨大金主演講中，敦促共和黨擺脫川普對選舉的不滿，繼續前行；他並曾表示，川普讚揚俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭的策略是「天才」，但「共和黨並沒有為普亭辯護的空間」。

川普13日在保守派真實美國之聲(Real America's Voice)訪問時，被問到潘斯挺坎普的決定時表示，「邁克打算介入，他人非常好，但他真的讓我們都失望了。」

喬治亞州前聯邦參議員普度想角逐州長大位，受前總統川普支持。圖為川普今年在保守政治...
喬治亞州前聯邦參議員普度想角逐州長大位，受前總統川普支持。圖為川普今年在保守政治行動行動大會上演講。(美聯社)

川普本周曾表示，「如果把票投給坎普，就會是糟糕的選舉和真正的RINO(虛有其表的共和黨員，Republican In Name Only)。」

喬治亞州選舉對川普來說是一場賭博；他本月稍早曾在俄亥俄州取得重大勝利，他支持的候選人萬斯(J.D. Vance)後來居上，贏得競爭激烈的共和黨參議員初選提名；但10日，川普支持的內布拉斯加州長參選人赫布斯特(Charles Herbster)落敗，成為川普的第一個背書失敗案例。川普下周在選情緊繃的賓州將面臨進一步挑戰，他挑選和支持的參議員候選人、知名心臟外科醫生奧茲(Mehmet Oz)須從三人角逐中脫穎而出。

喬治亞州前聯邦參議員普度想角逐州長大位，受前總統川普支持。圖為普度參加共和黨內初...
喬治亞州前聯邦參議員普度想角逐州長大位，受前總統川普支持。圖為普度參加共和黨內初選辯論。(美聯社)

坎普3月和4月的民意調查支持度均大大領先普度，但川普13日仍對普度的選情表示樂觀。普度的籌款表現也一直落後，4月30日他有約90萬元現金，坎普則募得1070萬元。

喬州共和黨初選獲勝者，將迎戰民主黨候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)；她迄今已籌集逾2000萬元。

川普 共和黨 喬治亞州

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