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馬斯克：人民選拜登是想少點「鬧劇」 而非要改變美國

編譯郭宣含／綜合13日電 
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)12日傍晚在推特談論現任與前任總統，他說拜登總統2020年勝選，是因為人民「想要不那麼戲劇化」的總統；他承諾恢復前總統川普的推特帳號之際，也希望2024年總統選舉有「較不易引發分裂」的候選人。

新聞周刊(Newsweek)報導，馬斯克4月底談定購買推特後，便愈發頻繁在推特發文；他12日再次在推特上對當前政治發表評論。

馬斯克表示，拜登在2020年總統選舉打敗川普，是因為美國人厭倦當時的「戲劇性事件」，他認為「拜登錯在他自認當選是為了改變美國，但實際上大家只是想要少一點戲劇性事件。」

不過馬斯克談到川普時，並未進一步闡述這些戲劇。川普擔任總統的四年任期中，面臨諸多性騷指控，最後卸任前被控煽動國會暴動，川普均否認這些指控。

新聞周刊指出，馬斯克暗示拜登自認有改變美國的崇高責任，可能是指拜登2021年曾在演說中表示，他推動的1兆元基礎建設計畫將「改變美國」；馬斯克在推文中暗示，拜登能夠勝選，是因為美國認為他不會帶來大幅變動，美國人需要喘口氣。

馬斯克12日在推文中表示，他將取消推特先前對川普帳號的禁令。去年1月國會發生暴動，以及川普堅稱他的2020年選舉「被偷走」後，在眾人呼籲下，川普推特帳號去年1月遭禁。

但這不表示馬斯克希望看到川普再次參選，他在12日推文說，希望2024年總統選舉能看到不像川普那麽具分裂性的人物參選。

「雖然我認為2024年參選人不要那麼具分裂性會更好，」馬斯克指出：「但我還是覺得，川普應該重返推特。」

馬斯克本周在金融時報(Financial Times)直播會議中表示，推特禁止川普帳號「極致愚蠢」，他說永久禁帳號本就極度罕見，而且應該用於詐騙、機器人或垃圾帳號。

他指出：「我認為禁止川普帳號非正確之舉，這是錯誤，因為這會疏遠美國一大部分民眾，川普最後也未因此無法發聲。」

川普 馬斯克 推特

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