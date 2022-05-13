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銀河黑洞「人馬座A星」影像首度捕獲 有400萬個太陽大

記者張聲肇／綜合報導
七國80個機構的科學家12日共同發布人類第一次「看到」這個黑洞的影像。(路透)
七國80個機構的科學家12日共同發布人類第一次「看到」這個黑洞的影像。(路透)

離地球2萬6000到7000光年的銀河中心有個黑洞，有400萬個太陽大，引力大到連光線都逃不出其掌握，這個宇宙體到底長相如何？七國80個機構12日共同發布人類第一次「看到」這個黑洞的影像。

科學界命名為「人馬座A星」(Sagittarius A*)的黑洞，看起來像是明亮的橘黃色圓環襯托出來的黑影；按道理，黑洞是看不見的東西，但是黑洞在四周圍繞的熱氣與微塵襯托下，其外形會浮現出來；透過一些地球天文望遠鏡即可以看到。

未參與黑洞影像製作的康乃狄克大學物理學家明嘉瑞里(Chiara Mingarelli)說，看到「巨大無比的黑洞，我為之震懾。第一次看到無可否認就是它的影像，箇中感覺真無以言喻」。

讓科學家可以看到它的工具是「事境望遠鏡」(Event Horizon Telescope, EHT)，科學界12日總共發表了六篇研究報告，說明這張「黑洞照片」的產生過程；80個機構300多名研究人員透過從夏威夷到格陵蘭、遍布地球等地的11部地面電波望遠鏡，連成全地球視角的「單一」鏡頭，捕捉黑洞影像。

這11部望遠鏡從黑洞「事境」收集熱氣與微塵的無線電波，認出理論上光線、物質都無法脫離的黑洞邊界。

每一部望遠鏡隨著地球自轉和公轉，從不同的角度，讓科學家觀測同一個目標，他們把收集到的資訊送到歐洲和美國的超級電腦，由電腦按數學原理把所有的資料，合併成單一照片。

十幾年前，科學界提出用「事境望遠鏡」探索黑洞時，目標只有兩個，一個就是銀河中心的「人馬座A星」，另一個是5500萬光年外，銀河系中心的M87超大黑洞；參與本研究的亞利桑納大學天文物理學者歐澤爾(Feryal Özel)說，離地球夠近也夠大，可以看得到的黑洞，只有這兩個。

M87的影像已於2019年4月公布；雪梨天文學研究所教授路易斯(Geraint Lewis)說，科學界先捕捉到M87的影像，不值得驚訝，因為它又明亮又活躍。

M87有65億個太陽那麼大，也比「人馬座A星」大1500倍，因此，科學界決定先把M87的圖像繪製出來。

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