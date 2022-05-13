銀河系觀測／人馬座A星成像費時5年 像拍追尾巴小狗

離地球2萬6000到7000光年的銀河中心有個黑洞，有400萬個太陽大。(路透)

EHT團隊12日公布的銀河系中心超大質量黑洞人馬座Ａ星，因銀河系中心氣體擾動迅速，讓人馬座A星的觀測難度比M87高出許多。台灣前國立自然科學博物館 長孫維新說，雖兩者最終畫面差不多，但也是影像處理技術的一個里程碑。

此次天文突破性發現，台灣深度參與，12日公布的黑洞影像由全球八座望遠鏡共同完成，其中台灣中研院負責運轉或參與建造的望遠鏡就有三座。

銀河系中心超大黑洞人馬座A星影像，此黑洞從2017年就被觀測，雖較M87星系距地球較近，但因氣體擾動迅速，增添成像難度。台灣中研院指出，人馬座Ａ星雖離地球較近，約2萬700光年，質量約為太陽的400萬倍，但遠比觀測M87更加困難。

繼2019年首張黑洞照片後，事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope, EHT)計畫12日再發布新成果，解析出人馬座A星影像，為銀河系裡最大的黑洞，也成為揭開銀河系中心黑洞存在的「第一個直接觀測證據」。

美國史都華天文台暨亞歷桑那大學天文系及資科所的EHT科學家陳志均指出，兩個黑洞附近氣體均以近乎光速在移動，由於人馬座Ａ星比M87黑洞小了2000倍，「像在拍一隻追著自己尾巴跑的小狗」。台灣中研院天文所紀柏特博士比喻，「像將一部電影 總結為一張影像」，收集到的龐大觀測訊號須透過世界各地超級電腦多次模擬、調校，費時五年才得以成像。

孫維新表示，民眾夏日時不妨走到沒有光害的郊區，望向南方天空，人馬座箭尖所指處就是銀河中心，EHT計畫則是以近似於「從地球看月球上一個甜甜圈」的高解析度，帶領民眾一窺銀河中心的黑洞輪廓。

以觀測一天來說，黑洞周圍物質已繞行銀河系中心黑洞多次，動態環境對觀測分析會造成相當大挑戰。此外，從地球觀測銀河系中心人馬座A星時，會穿過銀河系盤面，當中有大量氣體團塊，也會對影像造成干擾，因此EHT是克服重重困難才得到黑洞影像。