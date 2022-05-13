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北達州發現小行星撞擊地球碎片 距今6600萬年前

編譯盧炯燊／綜合12日電
在北達科他州化石地層，找到約6600萬年前小行星衝撞地球留下的魚類化石。科學家認為撞擊事件是地球歷史的轉折點。(截屏自WTTW電視畫面)
在北達科他州化石地層，找到約6600萬年前小行星衝撞地球留下的魚類化石。科學家認為撞擊事件是地球歷史的轉折點。(截屏自WTTW電視畫面)

全國公共廣播電視台日前播出紀錄片，認為在北達科他州化石地層，找到大約6600萬年前、衝撞地球小行星的殘片；科學界一直認為，那顆直徑約巴黎兩倍大的小行星，導致恐龍滅絕並摧毀地球上75%生命，不但結束了恐龍時代，也是地球歷史的轉折點；美國太空總署(NASA)形容這項發現「驚心動魄」。

有線電視新聞網(CNN)12日報導，小行星撞擊後，除了在現在的墨西哥南部留有一個直徑200公里的撞擊坑結構外，由墨西哥南部到美國中西部一帶，直至北達科他州的地獄溪地層(Hell Creek Formation)，留下長達2000多英里的痕跡，科學家稱之為塔尼斯(Tanis)，保留了這個災難性時刻的大量殘餘化石。

英國艾登堡爵士(David Attenborough)與古生物學家德帕爾瑪(Robert DePalma)在紀錄片中擔綱，他們表示先前在塔尼斯的琥珀化石裡，發現微小的行星碎片藏在魚鰓化石內。

塔尼斯化石出土的地方，一直被視為是解開恐龍末日之謎，也是世界上最重要的科研考察地點之一。

這裡保存了成千上萬種保存完好的魚類化石，德帕爾瑪認為牠們是遭沉積物埋葬，因為小行星撞擊時釋放了大量的水，向上沿著內部海道升起。與海嘯不同的是，海嘯需要花數小時才湧到沿岸，但撞擊後的水，是在小行星墜入海中立即湧出。

這些魚類在小行星撞擊的一小時內就死亡，而不是由於隨後發生大規模野火以及遮天蔽日的灰燼而死亡，而岩石熔化結晶成玻璃狀的化石，除了海洋生物外，也藏有行星的碎片。它提供了罕見的證據，證明導致恐龍時代結束的原因。

艾登堡與德帕爾瑪這個發現及推斷未在科學期刊上發表，但相關紀錄片則11日在PBS節目「 Nova」播出。

紀錄片科學顧問、布里斯托大學古生物學教授本頓(Michael Benton)說，先在科學期刊發表才合慣例，但其他許多古生物學家都同意，這個化石遺址確實代表了恐龍的末日。

恐龍 墨西哥 北達科他州

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