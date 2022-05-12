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拜登示警：「極端MAGA」回歸將很糟糕

編譯陳韻涵／綜合11日電
拜登總統10日在演講中示警，若「極端MAGA」(Ultra-MAGA)回歸，將是很糟糕的事，自詡為「極端MAGA」成員的共和黨人紛紛回批。(路透)
拜登總統10日在演講中示警，若「極端MAGA」(Ultra-MAGA)回歸，將是很糟糕的事，自詡為「極端MAGA」成員的共和黨人紛紛回批。(路透)

拜登總統10日在一場關於通貨膨脹的演講中示警，如果「極端MAGA」(Ultra-MAGA)回歸將是很糟糕的事，呼應他本月初批評前總統川普緊抓共和黨不放，直指「讓美國再次偉大」(MAGA)是美國史上最極端政治組織的說法；自詡為「極端MAGA」(Ultra-MAGA)成員的共和黨人10日紛紛表態，警告民主黨若對川普推動的議程宣戰，形同對美國夢宣戰。

蓋茨：身為極端MAGA很榮幸

極右派佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)說：「身為極端MAGA的一員，我很榮幸，拜登的說法凸顯了真正的轉變，他已從詆毀川普個人轉向他們所懼怕的全面政治運動。」

華盛頓時報(Washington Times)報導，川普的支持者長期以來高揭MAGA大旗行動，但「極端MAGA」卻是美國政治新詞，且並非從川普及其支持者口中說出，而是拜登的白宮及民主黨所認證的危險政治行動。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)堅稱，拜登是極端MAGA一詞的原創者，「這是總統的詞，我認為這凸顯了總統認為共和黨部分派系的情況有多麼嚴重」。

拜登10日演講時提醒，若極端MAGA回歸將會很糟。

共和黨聯邦參院黨鞭德賓(Dick Durbin)形容川普的白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)為極端MAGA的一員，他也說過川普前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)是極端MAGA領袖。

米勒表示，極端MAGA「就像蘋果派一樣為美式生活特色，極端MAGA表示美國永遠優先，這是跨組織的主流輿論，代表選民優於特殊利益，穩固的邊境優於噬血毒梟，美國勞工優於移工，國產優於外國代工，國安優於無止盡的戰爭」。

米勒不厭其煩地繼續比較治安、教育、美國價值、領養、家庭、平等、言論自由，甚至民粹主義優於全球化，以及美國優於聯合國云云。

他說：「這是川普的計畫，若德賓及民主黨想在期中選舉中與這些熱門的原則及政策對抗，他們將會分化選民並以史上最大落差慘輸。」

民主黨夏威夷聯邦眾議員夏茲(Brian Schatz)形容極端MAGA共和黨人為「極端主義者」，禁止所有形式的墮胎權。

他說：「信奉極端主義的共和黨將會引火自焚，部分人基於兩黨合作基礎，難以說出這些，但全面禁止墮胎就連強暴和亂倫而懷孕者都不例外，這並非合理論述，而是殘忍和守舊的立法。」

川普 共和黨 拜登

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