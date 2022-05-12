我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

欲撤蔑視法庭裁決 川普得認罰11萬、交出文件

記者張聲肇／綜合報導
紐約州高等法院法官11日同意撤銷川普藐視法庭的裁決，但條件是他須支付11萬元罰款和交出川普集團的商業文件。(路透)
紐約州高等法院法官11日同意撤銷川普藐視法庭的裁決，但條件是他須支付11萬元罰款和交出川普集團的商業文件。(路透)

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)11日表示，將撤銷對前總統川普藐視法庭命令的裁決， 條件是川普得支付11萬元罰款，以及交出法庭要求的川普集團的文件和檔案。

恩格隆說，若上述條件不在5月20日前履行，他可能恢復藐視法庭的裁決，而且追溯效期；他要川普交出宣誓過的證詞，包括說明川普集團保存與銷毀檔案的政策，連便利貼如何處理也要說明；五箱和川普有關但存放到其他地方的檔案，則須全部檢視完畢。

恩格隆要川普先把11萬元罰金放到信託帳戶上，直到川普上訴藐視法庭案最後裁決出爐；罰款算到6日，因為當天川普的律師遵守紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室發出的傳票，交出法院要求的證詞，其中一份是川普本人的證詞。

州檢察長辦公室為調查川普集團提供給貸款行庫和保險公司的財務報告是否正確，以及有無逃漏稅之嫌，而發出傳票，要求提供有關文檔及證詞；但川普一直不理，州檢察長遂於去年12月向法院控訴川普藐視法庭；州高等法院裁定川普若不交出文件，每天罰款1萬元。

代表紐約州府的律師阿梅爾(Andrew Amer)11日在法庭上，集中質疑川普是否交出他用來指揮部屬的便利貼；「據我們所知，我們還沒看到任何檔案有便利貼，有關證詞的諸多怪事，這就是其一，因為川普慣常透過便利貼發出『手諭。』」

川普的律師阿琳娜‧哈巴(Alina Habba)說，川普集團的總顧問告訴她，所有的便利貼都已交到州檢察長辦公室；她手持一疊便利貼對法官說，「這有點詼諧吧。我辦公是不用這玩意兒的，你用嗎？」

法官答說，大家可以開創一項法律業務，就叫做便利貼切結(作證)。

恩格隆也要川普的律師說明，有沒有認真找尋川普前高階助理的下落，因為這些人的證詞，有助於釐清本案。

川普上周五交給法官的證詞說，川普集團發給他的手機，他已不再使用，也交出私人手機讓檢方徹查；哈巴說，她找遍全川普居所的床邊小桌抽屜、書桌、衣櫃，都沒找到州檢察長傳票所要的檔案。

川普 紐約州 傳票

上一則

拜登示警：「極端MAGA」回歸將很糟糕

下一則

川普背書有效？共和黨西維州、內州初選「4大看點」

延伸閱讀

2州初選 川普背書醜聞候選人1勝出1落後

2州初選 川普背書醜聞候選人1勝出1落後

華郵：共和黨初選候選人拿中國關係相互攻擊

華郵：共和黨初選候選人拿中國關係相互攻擊
「不該永久停用」馬斯克預告恢復川普推特帳號

「不該永久停用」馬斯克預告恢復川普推特帳號
「政策建議離譜」 前防長：2024大選 不會投川普

「政策建議離譜」 前防長：2024大選 不會投川普

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

2022-05-06 09:08
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼