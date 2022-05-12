欲撤蔑視法庭裁決 川普得認罰11萬、交出文件

紐約州高等法院法官11日同意撤銷川普藐視法庭的裁決，但條件是他須支付11萬元罰款和交出川普集團的商業文件。(路透)

紐約州 高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)11日表示，將撤銷對前總統川普 藐視法庭命令的裁決， 條件是川普得支付11萬元罰款，以及交出法庭要求的川普集團的文件和檔案。

恩格隆說，若上述條件不在5月20日前履行，他可能恢復藐視法庭的裁決，而且追溯效期；他要川普交出宣誓過的證詞，包括說明川普集團保存與銷毀檔案的政策，連便利貼如何處理也要說明；五箱和川普有關但存放到其他地方的檔案，則須全部檢視完畢。

恩格隆要川普先把11萬元罰金放到信託帳戶上，直到川普上訴藐視法庭案最後裁決出爐；罰款算到6日，因為當天川普的律師遵守紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室發出的傳票 ，交出法院要求的證詞，其中一份是川普本人的證詞。

州檢察長辦公室為調查川普集團提供給貸款行庫和保險公司的財務報告是否正確，以及有無逃漏稅之嫌，而發出傳票，要求提供有關文檔及證詞；但川普一直不理，州檢察長遂於去年12月向法院控訴川普藐視法庭；州高等法院裁定川普若不交出文件，每天罰款1萬元。

代表紐約州府的律師阿梅爾(Andrew Amer)11日在法庭上，集中質疑川普是否交出他用來指揮部屬的便利貼；「據我們所知，我們還沒看到任何檔案有便利貼，有關證詞的諸多怪事，這就是其一，因為川普慣常透過便利貼發出『手諭。』」

川普的律師阿琳娜‧哈巴(Alina Habba)說，川普集團的總顧問告訴她，所有的便利貼都已交到州檢察長辦公室；她手持一疊便利貼對法官說，「這有點詼諧吧。我辦公是不用這玩意兒的，你用嗎？」

法官答說，大家可以開創一項法律業務，就叫做便利貼切結(作證)。

恩格隆也要川普的律師說明，有沒有認真找尋川普前高階助理的下落，因為這些人的證詞，有助於釐清本案。

川普上周五交給法官的證詞說，川普集團發給他的手機，他已不再使用，也交出私人手機讓檢方徹查；哈巴說，她找遍全川普居所的床邊小桌抽屜、書桌、衣櫃，都沒找到州檢察長傳票所要的檔案。