禁墮胎 國會無法挽救也無法終止 兩黨的政治鬥爭新時代

支持婦女墮胎權的人士繼續在最高法院外示威，抗議保守派大法官有意推翻「羅訴韋德案」。(Getty Images)

持續處於分裂局面的國會，在為墮胎 政策爭鬥了幾十年之後，正面臨嚴峻的政治現實：它既無法拯救「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，也無法終止它的保護力量。

最近外洩的最高法院意見草案，打算推翻有近50年歷史的「羅訴韋德案」里程碑裁決；此裁決宣稱憲法賦予婦女墮胎權利。無論最高法院今夏對「羅訴韋德案」最終裁決做何決定，國會幾已確定會在墮胎政策、醫療保健、隱私權和保護未出生者等最基本權利方面，展開政治鬥爭新時代。

兩黨都在說服選民他們正竭盡全力；民主黨 人努力想保持墮胎權益，共和黨 人則努力想結束墮胎權，兩黨都面臨巨大壓力。

拜登總統呼籲民主黨人將此裁決納入法律，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)11日在民主黨版墮胎權法案表決前指出，「在我們未來的公職任內，所有人都必須為這次表決結果做出回應。」

此案11日在參院鎩羽，但與此同時，以參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell) 為首的共和黨人試圖在全國禁止墮胎，也面臨類似政治問題。

麥康諾日前接受「今日美國」訪問時表示，「若最高法院洩露意見成為最終意見，州級、聯邦級立法機構當然可以在此領域立法」。但他也承認，若共和黨人在參院占多數、甚至奪得眾院控制權，他們仍不太可能有足夠票數徹底禁止墮胎。

麥康諾表示，共和黨人不會獲得克服阻撓議案所需的60票，「我們普遍認為此問題將在州政府處理」。

部分共和黨人則稱，在全國全面禁止墮胎，不是他們能做到的事；參議員朗兹(Mike Rounds，南達科他州)說，「現實情況是，你永遠不會在國會完成這項工作」。

但民主黨人不相信多年來一直反對提供婦女墮胎服務的共和黨人現在會放棄這場鬥爭、只讓各州來決定。舒默說，民意調查顯示大多數國人希望保留獲得墮胎的機會，共和黨人只是害怕自己走得太遠。

國會競選委員會正針對墮胎議題籌募資金；對數以百萬計美國人來說，這個長期存在且極其重要的問題，正處在危急之際。此局勢顯然已為所有準備介入此議題的選民注入強大活力。

可以預見的是，兩黨都將試圖解決此問題；共和黨人在全國收緊墮胎權，民主黨人則努力提高藥物墮胎和其他相關服務的可得性；民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)說：「我們可以在多方面持續前進。」

繼11日民主黨首次推出墮胎權法案表決遭挫敗後，舒默已承諾未來將繼續努力向選民展示政黨立場；「這不再只是抽象的練習：現在我們知道婦女權利受威脅」。舒默說：「這次的表決是第一步；我們將繼續戰鬥。」