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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

49：51 民主黨版墮胎權法 闖關參院鎩羽

編譯郭宣含／綜合11日電
民主黨籍的國會女眾議員11日聚集在參院會場外示威，抗議共和黨人不支持保障婦女墮胎權。(路透)
民主黨籍的國會女眾議員11日聚集在參院會場外示威，抗議共和黨人不支持保障婦女墮胎權。(路透)

國會參院11日表決民主黨主導的「婦女健康保護法」(Women's Health Protection Act，WHPA)，盼將墮胎權訂立為聯邦法，但一如預期，該案以49比51票闖關失敗，民主黨籍的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)投下黨內唯一反對票；民主黨盼擴大現有墮胎權未成，下一步將放眼期中選舉並訴諸選民。

在參院程序表決民主黨版墮胎權法案，由於民主黨參議員曼欽跑票，導致法案以51:49...
在參院程序表決民主黨版墮胎權法案，由於民主黨參議員曼欽跑票，導致法案以51:49鎩羽。(歐新社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)罕見主持提案表決，但此案未能達到60票門檻；除了曼欽，所有民主黨參議員均投下支持票，所有共和黨人都反對此案，最後以49票同意比51票反對，未獲通過。

拜登：違背多數人民意志

拜登總統在參院表決後數分鐘發出聲明說，「這次表決失敗，全美婦女憲法權遭受前所未見的攻擊，這也違背多數美國人民的意志」。

拜登表示：「我們會繼續捍衛婦女自行決定生育的憲法權，一如近半世紀前『羅訴韋德案』(Roe v. Wade)中所確定的權利，我的聯邦政府會繼續尋找現有途徑與工具來辦到。」但他未提供更多細節。

NPR：提案本就無機會通過

全國公共廣播電台(NPR)指出，民主黨的提案本就無機會通過，因此這次表決更具象徵性；民主黨聯邦參議員艾美．柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)10日表示：「我想這次表決反映出大家的立場，這很重要。」

共和黨聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)和麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)雖支持墮胎權，但兩人都反對民主黨提案；她們認為民主黨提案涵蓋範圍太廣，恐威脅宗教自由。

共和黨參議員穆考斯基(左)雖支持保障婦女墮胎權，但在11日表決民主黨提出的保護婦...
共和黨參議員穆考斯基(左)雖支持保障婦女墮胎權，但在11日表決民主黨提出的保護婦女墮胎權案時仍投了反對票。(歐新社)

共和黨參議員柯林斯雖支持保障婦女墮胎權，但在11日表決民主黨提出的保護婦女墮胎權...
共和黨參議員柯林斯雖支持保障婦女墮胎權，但在11日表決民主黨提出的保護婦女墮胎權案時仍投了反對票。(歐新社)

柯林斯和穆考斯基兩人提出新提案，接近目前聯邦最高法院允許墮胎權範疇，現在眾人將焦點放在她們的提案，希望在某種形式上將「羅訴韋德案」立為聯邦法，但許多民主黨人反對其中限制；美聯社指出，柯林斯和穆考斯基的提案估計不會邁入表決。

眾院去年便通過WHPA法案，但此案在參院卡關；聯邦參議員熊恩(John Thune，南達科他州)等部分共和黨人認為，眾院通過的墮胎權提案比「羅訴韋德案」更極端，進一步擴大美國與其他領導國家的現有合法墮胎法規。

民主黨的提案未能在參院通過，現在民主黨的選擇不多，萬一「羅訴韋德案」遭推翻，民主黨領袖盼在今年期中選舉前將此戰拓展是選民，民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)10日表示：「我們得贏得選舉。」

擔任國會參院議長的副總統賀錦麗11日對民主黨提出的保護婦女墮胎權案未在參院通過表...
擔任國會參院議長的副總統賀錦麗11日對民主黨提出的保護婦女墮胎權案未在參院通過表示失望。(歐新社)

民主黨 墮胎 參議員

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