美援烏不斷加碼 國會一致「讓路」 誰來把關？

眾院10日晚間通過近400億元的烏克蘭軍援案，提案已送參院。圖為烏克蘭馬立波一被炸毀的建 築。（路透）

俄烏戰爭已持續近三個月，美國對烏克蘭 的援助不斷加碼，國會眾院 10日晚迅速通過法案再向烏克蘭投入約400億的巨額金錢；然而在整個過程裡，幾乎沒有人對有關援助提出任何疑問，甚至對美國有可能捲入武裝衝突的質疑聲音也給掩蓋了。

在2月俄烏戰爭初期，國會兩黨議員曾致函拜登 ，警告在美軍參戰前必須獲國會授權；一些進步派的議員曾擔心提供烏克蘭武器會帶來難以預見的後果；少數保守派則認為，美國根本不應捲入這場戰爭。

紐約時報報導，隨著戰爭的持續，拜登政府向烏克蘭提供的支援愈來愈大，甚至向烏軍提供關鍵情報，這些聲音變得愈來愈小，再難見有人提出這些疑問。

繼在數星期前，國會壓倒性通過了136億元援助烏克蘭法案後，眾院10日晚又以368票對57票的壓倒性多數通過了一項針對烏克蘭的400億元軍事及人道主義援助計畫。換言之，國會僅在不足兩星期內就通過撥款536億元資助烏克蘭，是20多年來國會通過的最大一筆外援計畫。

國會兩黨在援烏問題上，幾乎問也不問就迅速批准，然而在國內許多問題上則鬥得難分難解，在國內多個撥款問題上無法達成協議，包括讓數百萬美國兒童擺脫貧困的稅收抵免案，甚至控制新冠疫情傳播的應對案等都胎死腹中，原因是共和黨及少數民主黨人擔心這些支出，會加劇通膨及聯邦赤字。

兩黨議員除了幾乎沒有質疑就同意龐大援助之外，更重要的是沒有提出任何對俄烏戰爭的擔憂，以及質詢拜登政府的戰略意圖，兩黨領袖基本上對拜登的援烏要求是有求必應。

在眾院就援烏撥款議案投票前數小時，烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃(Oksana Markarova)親自到參院與兩黨領袖會面，呼籲參院推動及迅速通過該方案。

結果是，國會迅速且幾乎一致地通過這個歷史性的外援，幾乎沒有公開辯論拜登政府的戰略、軍事援助數量的增加，會否導致衝突升級，又或國內優先事項是否已給擱在一旁，讓路給巨額援烏支出。

眾院議長波洛西在投票前向眾議員表示，「時間至關重要，我們不能等待。」眾院果然迅速通過這個400億元議案。

雙方最響亮的聲音就是那些宣布全力支持法案的人，他們認為如果現在不阻止俄羅斯，將會導致日後發生代價更高的衝突。

雖然有近60名共和黨人反對這個法案，但只有少數人發表講話表達對法案的擔憂，他們認為美國沒有必要在海外花費這麼多錢，因為美國公民的基本需求沒有得到滿足；也有部分人認為其數字龐大以及時間過於緊迫而反對。

在國會裡反對及表達疑慮的聲音多屬於極右翼的共和黨人；俄亥俄州共和黨籍眾議員戴維森(Warren Davidson)擔心國會在沒有充分辯論的情況下迅速批准立法，實質上是在為拜登改變美國在世界上的角色鋪路，「從與任何人的戰爭改變為資助任何人的戰爭」。