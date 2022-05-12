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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

368比57票 眾院秒通過400億援烏預算…抗疫經費被擱置

編譯郭宣含／綜合11日電 
眾院10日晚間通過近400億元的烏克蘭軍援案，提案已送參院。圖為在前線作戰的烏克蘭士兵。（路透）
眾院10日晚間通過近400億元的烏克蘭軍援案，提案已送參院。圖為在前線作戰的烏克蘭士兵。（路透）

拜登總統同意將國內新冠肺炎與軍援烏克蘭的經費案脫鉤處理後，眾院10日晚間以368比57票的壓倒性票數，通過近400億元的烏克蘭軍援案，並將提案送至參院，參院則可望在近日內批准；脫鉤後的新冠經費案則前景不明。

眾院每名民主黨人都支持對烏軍援案，大約四分之一共和黨人反對，這筆經費將均分用於國防與人道救援；參院共和黨人11日預期將大力支持眾院通過的對烏軍援案，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示：「我想我們會大力支持，會努力盡快通過此案。」

白宮先前呼籲，新冠肺炎經費案必須跟烏克蘭軍援案一起表決，但在共和黨堅持拒絕加入新冠經費案後，拜登同意將兩提案分開表決，以加速軍援烏克蘭對抗俄羅斯。

國會議員告訴拜登，美國援助烏克蘭的經費恐在一周內乾竭；眾院10日晚間以368票比57票迅速通過近400億元的對烏軍援案，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)隨後承諾，參院將迅速通過此案，並送交給拜登簽署。

眾院10日晚間通過近400億元的烏克蘭軍援案，提案已送參院。參院多數黨領袖舒默(...
眾院10日晚間通過近400億元的烏克蘭軍援案，提案已送參院。參院多數黨領袖舒默(圖)、共和黨領袖麥康諾均承諾，將迅速通過此案。(美聯社)

共和黨二號參院領袖熊恩(John Thune，南達科他州)預期，此案將獲得共和黨大量支持，預計12日或下周就會有結果，雖然可能有部分共和黨人反對，但他強調許多人盼迅速推動此案，估計不會拖延太久。

國會議員僅花兩周就接受拜登要求的330億元對烏軍援案，並將此案經費擴大至近400億元，凸顯兩黨均有共識，烏克蘭軍力不足，再加上俄國步步逼近，烏克蘭急需西方盡快援助。

這筆經費預計將扭轉烏克蘭軍隊和北約(NATO)盟國情勢，其占美國全年國安預算7820億元的5%以上，而部分共和黨人主張，應增加更多軍援協助烏軍對抗俄國。

白宮預計，根據拜登原本的軍援經費，足以支撐烏克蘭未來五個月的戰事。

新冠經費案與軍援案脫鉤後則待後續討論，目前充滿不確定性；白宮呼籲，聯邦政府急需新冠經費對抗新變種病毒，購買新疫苗、額外治療藥物，並擴大新冠檢測。雖然拜登政府警告入秋冬後，恐再出現新一波疫情，屆時美國新冠確診估計新增1億例，但目前新冠經費案仍無進展。

參院司法委員會主席、民主黨二號人物德賓(Dick Durbin，伊利諾州)被問到新冠經費案時，表示「擔心」此案恐難成真，「我很遺憾共和黨人未跟我們一樣感到焦急。」

新冠經費案卡關也讓許多公衛維權人士感到挫折；輝瑞和莫德納藥廠正積極更新可更有效對抗Omicron變種病毒的新冠疫苗，估計秋季能夠完成，及時遏止冬季恐爆發的疫情高潮。

聯邦政府表示，國會若不批准新的新冠經費，現下恐無足夠經費購買更新版疫苗，讓所有符合資格的美國人接種；其他國家已排隊準備搶購供應有限的更新疫苗和藥物，美國恐落後他國。

聯邦政府一名高階官員上周也表示，若無新經費挹注，輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid預計10月或11月將耗盡。

眾院10日晚間通過近400億元的烏克蘭軍援案，提案已送參院。參院多數黨領袖舒默、...
眾院10日晚間通過近400億元的烏克蘭軍援案，提案已送參院。參院多數黨領袖舒默、共和黨領袖麥康諾(圖)均承諾，將迅速通過此案。（Getty Images）

共和黨 烏克蘭 參院

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