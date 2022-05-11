星巴克植物奶多收費 老牌演員「出手」抗議

老牌演員克倫威爾(James Cromwell)10日現身紐約曼哈頓一家星巴克，把自己的手黏在櫃台，抗議星巴克牛奶換植物奶要額外收取費用。(美聯社)

曾以1995年電影 「我不笨，所以我有話說」(Babe)入圍 奧斯卡最佳男配角的老牌演員克倫威爾(James Cromwell)10日現身紐約曼哈頓一家星巴克 ，並且把自己的手黏在櫃台上，抗議星巴克牛奶換植物奶要額外收取費用。

82歲的克倫威爾以HBO 原創影集「繼承之戰」(Succession)、電影「鐵面特警隊」(L.A. Confidential)等作品聞名。

他參與動保團體「善待動物組織」(PETA)舉辦的抗議活動，坐在星巴克櫃台，身上的T恤印著「解放動物」(Free the Animals)的標語，現場朗讀一段聲明譴責星巴克植物奶收費，「當顧客、動物還有環境正在受苦的時候，你們何時才要停止獲取巨額利潤？」其他抗議人士同時在臉書直播分享現場情況。

克倫威爾與另一名男子將手黏在櫃檯上，後來用刀子刮除黏合劑；警方很快獲報到場，要求抗議人士離開，抗議團體約於30分鐘後解散，警方沒有逮捕任何人。

在星巴克點單若要換植物奶須多付0.5到1元；星巴克發言人表示：「顧客可以客製化菜單上的任何飲品，加錢換成植物奶，包括豆奶、椰奶、杏仁奶還有燕麥奶，(類似其他客製化選項，如加濃縮或糖漿)，定價因市場而異。」發言人說星巴克尊重客戶表達意見的權利：「只要不打擾我們店家營運。」

克倫威爾1974年開始成為素食主義者，演出「我不笨，所以我有話說」期間，他開始吃純素食，不食用或不使用任何動物產品。

他向來熱衷參與各種社會運動，曾因PETA抗議活動多次被逮捕，包括2017年在聖地牙哥海洋世界(SeaWorld)干擾虎鯨表演秀被捕。