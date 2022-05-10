3360萬婦女墮胎權恐受影響 50醫搶時間巡迴各州助墮胎

芝加哥提供50萬元經費支持婦女墮胎，圖為市長萊特福特在承諾書上簽名。(美聯社)

聯邦最高法院若依外流意見書草稿推翻1973年判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，全美有3360萬名生育年齡婦女的墮胎 權將被禁止或受限，其中許多婦女住在德州 ；加州 等州將採取行動確保州內婦女墮胎權，田雪莉(Shelly Tien，音譯)和估計50名醫師也橫跨多州，協助提供墮胎服務。

一旦高院推翻「羅訴韋德案」，數百萬名婦女得跨州尋求合法墮胎，但恐得面臨諸多難以克服的阻礙，包括財務資源不足、休假缺工和托兒照護等問題。

「羅訴韋德案」遭推翻後，28州可能禁止或進一步限制墮胎，這些州的婦女將受到不同程度的衝擊，有些婦女可跨州墮胎，或在網路取得墮胎藥；專家預計，屆時全美約半數州會實施禁令，服務美國約41%生育年齡婦女的墮胎診所恐將關門大吉。

紐時指出，在3360萬名受影響的生育年齡婦女中，許多人住在德州；德州去年禁止孕期六周以後的多數墮胎情況，而佛羅里達州最近也通過終止孕期15周以後的墮胎禁令，該法預計7月生效。

這些婦女恐被迫尋求跨州墮胎服務，這會增加低收入婦女的財務負擔，尤其是仰賴親友載送或金援的青少女；無證移民可能不願冒險經過跨州檢查站。

羅訴韋德案若被最高法院推翻，許多墮胎診所將無法存在。圖為西維州一家提供墮胎的診所。(美聯社)

但多州擬禁止或限制墮胎權之際，加州和許多州也積極採取行動，確保州內婦女能夠進行墮胎。

加州州長紐森(Gavin Newsom)一直承諾，要讓加州成為墮胎照護的「避難所」，他最近提出加州憲法修正案表決；加州州民11月將表決是否支持，允許加州憲法修正案永久保障可在州內取得墮胎服務。

紐森指出：「我們知道，我們無法信任高院保護生育權，因此加州會在加州憲法建立防火牆。」

隨著高院「羅訴韋德案」判決將至，許多醫師加緊巡迴多州，前往醫師人力不足或無願意墮胎的地區協助婦女墮胎。根據全國墮胎協會(NAF)，估計有50名醫師巡迴美國多州，在墮胎服務有限的地區提供服務，其中包括田雪莉醫師，她告訴路透：「我會進行合法墮胎，遵守各州現有限制與規範。」

田雪莉近年眼見墮胎服務逐漸縮減，因此決定出手幫忙；她3月一路從佛州到阿拉巴馬州，趕在「羅訴韋德案」恐被推翻前，盡可能提供墮胎協助。