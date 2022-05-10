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心都涼了…怕「羅訴韋德案」被推翻 墮胎診所員工徬徨

編譯林梅婕／綜合9日電
圖為北達科他州一個墮胎診所。(路透)
圖為北達科他州一個墮胎診所。(路透)

自聯邦最高法院擬推翻墮胎權判例的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)意見書草案外洩後，許多有墮胎需求的婦女或在墮胎診所工作的員工感到無助徬徨，一旦前例被推翻，全美逾半數州可能終結墮胎；美聯社採訪三名經營或在墮胎診所工作的民眾，談論他們最近一陣子的心路歷程。

路易斯安納州「希望婦女醫療診所」員工凱瑟琳·皮特曼(Kathaleen Pittman)從小生長在保守的鄉村家庭，有關墮胎的話題幾乎是禁忌；但是當她向母親坦承自己在墮胎診所工作時，母親的反應讓她出乎意料：「女人一直都有墮胎的需求，也永遠不會消失，她們需要一個安全的地方。」

母親這番話讓她徹底改觀，當年路州還有其他11家墮胎診所；對照現在只剩三家，還包括希望婦女醫療診所，皮特曼說：「要在南方經營墮胎診所，就只能被孤立了。」

當皮特曼得知最高法院可能推翻墮胎權，她形容自己心都涼了；但她也安慰自己結果還沒定案，她與同事們只能面面相覷，「他們肩上的重擔，有如世界垮了那麼地重」。

西維吉尼亞州婦女醫院」執行主任凱蒂‧奎諾內斯(Katie Quinonez)坦言，自己17歲第一次懷孕時嚇壞了，但為了順利就讀大學、追求職涯發展，只能選擇墮胎。

然而，奎諾內斯當時已是妊娠第二期，墮胎的創傷至今仍深深烙印在她腦海裡；她記得自己一路哭著走出診所，羞愧的感覺讓她無地自容。

如今西維婦女醫院是該州唯一提供墮胎服務的診所，奎諾內斯和員工們每天都面對診所外成群的反墮胎組織的抗議，但她仍堅持營運到最後一刻，「因為我非常清楚，當女性面臨墮胎需求時，那種抉擇的困難」。

阿拉巴馬州經營墮胎診所的醫生強森(Dalton Johnson)從沒想過，自己的工作竟然有天會讓他陷入危險、甚至遭受威脅；但他在多年前在婦女生殖中心任職時就清楚明白，這是他的使命。

如今他的墮胎診所命運渺茫，但他知道診所一旦關閉，就沒有人能接替他的工作，他說：「我真心相信，我們的工作幫助許多的女性。」

墮胎 西維吉尼亞州 阿拉巴馬州

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